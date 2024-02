GIRONE A. Autogol di Medici, il Marina non la spunta

S.ORSO

1

MARINA

0

S.ORSO: Palazzi, Ferri (32’ st Saurro), Tonucci, De Angelis, Mattioli, Vitali, Bastianoni, Rovinelli, Donati, Muratori, Luchetti. All. Fulgini.

MARINA: Ricci, Medici, Maiorano (42’ st Moliterni), Rossetti (46’ st Catalani), Giovagnoli, Cucinella, Rossini, Testoni, Piermattei (34’ pt Droghini), Nacciariti (20’ st Gregorini), Gabrielli (36’ st Pierandei). All. Giorgini.

Arbitro: Cesca di Macerata

Rete: 30’ st Medici (aut.)

Il Marina non riesce a trovare la continuità. Dopo la vittoria nell’ultimo turno la squadra di GIorgini cade nello scontro d’alta quota in casa del Sant’Orso. Nel primo tempo occasioni per Muratori da una parte e Nacciariti dall’altra. Equilibrio anche nella ripresa fino alla mezz’ora, quando un’autorete sfortunata di Medici in mischia, a seguito di un’azione di calcio d’angolo battuto da Bastianoni, decide il match in favore del S.Orso. Il Marina cerca di pervenire al pareggio, ma invano subendo la terza sconfitta consecutiva fuori casa.