Girone A. FeralpiSalò in missione per blindare il podio. Albino-Lume, è derby

La FeralpiSalò vuol blindare il terzo posto, mentre Lecco e Pergolettese cercano punti per allontanarsi dalla zona rossa. Tra Albinoleffe e Lumezzane, invece, sarà un derby con obiettivi diametralmente opposti. Questo il programma delle formazioni lombarde impegnate in Serie C, dove il big match della 33esima giornata, nel girone A, sarà sicuramente quello che alle 15 vedrà in campo la FeralpiSalò, terza con 59 punti ma reduce dalla scoppola in casa dell’Atalanta U23, contro il Trento, quarto con 50 punti e in salute. Per la FeralpiSalò è l’occasione del riscatto, i gardesani possono mettere l’ipoteca sul terzo posto finale, ma la squadra di Aimo Diana (nella foto) dovrà farlo senza Pilati (stagione finita), Boci, Tomaselli, Maistrello e Di Marco.

Alle 12.30 la Pergolettese, tredicesima con 39 punti a -2 dai playoff e a +6 dai playout, cerca punti pesanti contro l’Arzignano Valchiampo, fermo a 41. Alle 17.30, trasferta difficile e assai importante per il Lecco, squadra che in stagione non ha mai vinto lontano dal Rigamonti Ceppi e che è solo a +3 dai playout, sul campo della Virtus Verona, sesta ad inizio giornata con 47 punti. Sempre alle 17.30, bel derby tra l’Albinoleffe, quarto con 50 punti, e il Lumezzane (38) a metà tra playoff e playout. Il match tra Pro Patria e Atalanta U23 è stato invece rinviata dopo la richiesta degli orobici che hanno alcuni giocatori della rosa impegnati con le nazionali giovanili.

Fulvio D’Eri