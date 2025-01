Girone A. FeralpiSalò, Pietrelli verso la Juve. Diana lancia subito De Francesco

SALÒ (Brescia)La FeralpiSalò vuole continuare a correre ed è pronta a rendere visita alla pur ostica Virtus Verona, con il proposito di fare bottino pieno. Aimo Diana, oltre agli infortunati Rinaldi, Maistrello, Giudici e allo squalificato Luciani (che dovrebbe essere sostituito da Pilati, pronto per una maglia da titolare), non ha convocato Pietrelli (ormai in procinto di accasarsi alla Juventus che lo inserirà nell’Under 23). Il tecnico ha invitato i suoi giocatori ad affrontare la trasferta in terra scaligera con la massima concentrazione sin dall’inizio, prestando la giusta attenzione alle qualità dei rossoblù. L’allenatore dei gardesani dovrebbe puntare subito sulla regia del nuovo arrivo dal Sorrento De Francesco, mentre per il resto studierà fino al momento di scendere in campo la migliore soluzione a sua disposizione sia a centrocampo che in difesa.

Probabile formazione (3-4-2-1): Liverani; Pilati, Pasini, Rizzo; Balestrero, De Francesco, Zennaro, Vesentini; Di Molfetta, Cavuoti; Pellegrini. All. Diana. Luca Marinoni