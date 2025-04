Ternana-Pianese, recupero domani alle 18 dopo rinvio per scomparsa di Papa Francesco

La gara tra Ternana e Pianese sarà recuperata domani, con inizio alle ore 18. Lo ha stabilito il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi con procedura d’urgenza nella tarda mattinata di ieri, dopo che il Presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, aveva disposto – d’intesa con le componenti federali – il rinvio di tutte le gare ufficiali dei campionati professionistici e dilettantistici programmate nella giornata di Pasquetta, a causa della improvvisa scomparsa di Papa Francesco.

Una volta appresa la notizia del rinvio del confronto con la Pianese, il tecnico delle fere, Fabio Liverani, ha chiamato a raccolta la propria squadra per svolgere una seduta di allenamento al "Liberati" che si è conclusa verso l’ora di pranzo. I rossoverdi torneranno a lavorare anche stamattina per svolgere la rifinitura che verrà effettuata a porte chiuse. I calciatori della Pianese, giunti a Terni ieri mattina, hanno subito fatto rientro nella propria sede e torneranno in Umbria mercoledì, giorno stesso della gara di recupero con la Ternana che completerà – al pari di tutte le altre partite rinviate – il penultimo turno della cosiddetta regular season del Girone B del campionato di Serie C.

Profondo cordoglio è stato espresso da tutto il mondo del calcio e dalla Ternana stessa per la scomparsa del Santo Padre. Il club rossoverde, in ogni sua componente, ha manifestato il proprio dolore per la dipartita del Pontefice con un post sul proprio sito web ufficiale e sui canali social.

Per le fere, come detto, quella di ieri è stata comunque una giornata di lavoro e i due giorni in più per la preparazione del confronto con la Pianese verranno utilizzati al meglio da Liverani. La gara, infatti, riveste massima importanza, perché la Ternana ha l’assoluta necessità di portare a casa almeno un punto che le consentirebbe di guadagnare matematicamente il secondo posto in classifica e, dunque, il diritto di iniziare in fase avanzata i play-off nei quali entrerebbe a giocare il prossimo 18 maggio. Le fere avrebbero dunque un percorso ridotto e agevolato dalla possibilità di recuperare, nel frattempo, energie fisiche e mentali per lo strappo decisivo della stagione sportiva.

Liverani diramerà la nuova lista dei convocati domani, all’esito dell’allenamento di rifinitura. In quella ufficializzata nel giorno di Pasqua non c’era Enrico Brignola, reduce da problemi di natura fisica. L’attaccante, però, potrebbe essere "ripescato" in extremis a causa del posticipo della gara con la Pianese, ma il condizionale è d’obbligo considerato che non c’è alcuna fretta per il suo recupero.