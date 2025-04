Ascoli batte Perugia 3-2: Gorica trascina i bianconeri verso i playoff

PERUGIA : Dente, Caucci, Deriu (dal 30’ s.t. Cerbone), Dodde (dal 45’ s.t. Flaminio), Zagari, Nobile, Ciccanti, De Witt (dal 25’ s.t. Giacomazzi), Madonna (dal 25’ s.t. Finotti), Lattanzi, Gorica. Panchina: Chionne, Sciammarella, Valori, D’Amore, Nenci, Grasso, Colaiacomo. All. Ledesma PERUGIA: Yimga, Bussotti (dal 43’ s.t. Pirani), Giorgetti, Ambrogi, Panaro, Brunori, Dottori (dal 43’ s.t. Calzoni), Agosti, Casagrande, Polizzi, Barberini (dal 43’ s.t. Perugini). Panchina: Belia, Bellali, Belloni, Cardoni, Napolano, Papa, Peruzzi, Rossi, Cottini. All. Moll Moll

Arbitro: Burattini di Roma 1 Marcatori: al 2’ p.t., al 39’ s.t. e al 43’ s.t. Gorica (A), al 45’ p.t. Ambrogi (P), al 48’ s.t. Calzoni (P) Note - Ammoniti Lattanzi, Deriu, Gorica, Finotti per l’Ascoli, Dottori, Brunori per il Perugia. Angoli: 6-6. Recuperi: 2’ p.t., 6’ s.t.

La Primavera si proietta verso la conclusione del proprio campionato e nelle ultime tre gare in programma contro Spezia, Pescara e Frosinone i bianconeri cercheranno di difendere l’attuale secondo posto in classifica dalla rincorsa del Napoli. Questo consentirebbe loro di prendere parte ai playoff con una posizione di vantaggio rispetto alle altre avversarie. Nel frattempo nel match disputato sabato al centro sportivo Picchio Village, la formazione allenata da Ledesma è riuscita a battere il Perugia per 3-2 grazie ad una tripletta dell’incontenibile Gorica.

Nel confronto andato in scena l’Ascoli si è mostrato scaltro nel trovare subito la via del gol dopo appena un paio di minuti di gioco con l’attaccante bianconero. Quello disputato però è stato un confronto reso piacevole anche per merito di un Perugia mai disposto a rendersi arrendevole. Ecco così che i biancorossi in chiusura di primo tempo sono stati bravi a trovare la rete del pari grazie al centro messo a segno da Ambrogi. Nella ripresa le due contendenti hanno continuato ad affrontarsi senza concedere nulla ai rispettivi avversari.

Questo fino ai minuti finali quando ancora una volta Gorica ha saputo trascinare i propri compagni al successo andando di nuovo in gol per altre due volte. Inutile infine la marcatura dell’umbro Calzoni che ha potuto soltanto rendere la pillola meno amara. Turno di stop invece per under 17, 16 e 15 che torneranno in campo il prossimo fine settimana. Il campionato dei ragazzi guidati da Medori non ha più nulla da offrire dopo la mancata qualificazione ai proplayoff.

mas.mar.