Girone A. Tonoli fa bis, stesa la Virtus Verona. Pergolettese fuori dalla zona calda

VERONA

Importante vittoria della Pergolettese che ha battuto allo stadio Gavagnin-Nocini la Virtus Verona. Determinazione fattore chiave per la squadra di Curioni: i veronesi hanno dovuto inchinarsi alla giornata di grazia di Arini e compagni. Tre punti pesanti che portano i gialloblù fuori dalla zona playout (+1). E domenica, a Gorgonzola, scontro salvezza con la Giana. La cronaca: Pergo in vantaggio con Tonoli che batte Sibi con un preciso colpo di testa. Dopo la mezz’ora il meritato raddoppio ancora con Tonoli che batte inesorabilmente il portiere di casa con un bellissimo diagonale. Nella ripresa la Virtus accorcia le distanze con l’ex Caia in mischia insacca. Nel finale locali vicini al pareggio con Lerco, ma Cordaro salva con una grande parata. Poi la Pergolettese regge senza sussulti: tre puntissimi pesanti dopo tre gare fruttate solo un pari. Raffaele Sisti