Girone A. Vogherese e Oltrepo’, inizia il rush finale del torneo. Per entrambe l’obiettivo è mantenere la categoria

Domenica di riposo per Vogherese e Oltrepo’, le due squadre pavesi impegnate nel campionato nazionale di serie D girone A. Per la squadra di Andrea Cavaliere è un buon momento: 7 punti in 5 gare disputate. L’intento della “Voghe“ è arrivare il prima possibile alla salvezza diretta dopo una stagione che non è stata in linea con i proclami estivi. Alle porte la sfida proibitiva in trasferta con la capolista Bra, dove servirà un altro risultato positivo per mantenere la forbice degli otto punti sulla terz’ultima in classifica, necessaria per evitare gli spareggi retrocessione.

Obiettivo permanenza nel massimo campionato dilettantistico italiano anche per il neopromosso Oltrepo’ di patron Fabrizio Catenacci, attualmente in zona playout. In questo ultimo mese e mezzo di campionato sarà fondamentale per Andrini e compagni ritrovare lo smalto di fine girone d’andata, quando la squadra aveva impressionato per organizzazione e qualità di gioco. La squadra è giovane, con elementi di prospettiva, ma ha tutto per centrare la salvezza. I ragazzi di mister Parolini hanno disputato un match amichevole nei giorni scorsi con il Sant’Angelo terminato con la vittoria di misura dei rossoneri barasini per una rete a zero. L’incontro è servito per mettere minuti nelle gambe in vista dello scontro diretto di domenica prossima allo stadio San Contardo di Broni con la Cairese dove conteranno solo i tre punti.

Raffaele Sisti