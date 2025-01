Girone B. Crash test Sangiuliano. C’è la Folgore Caratese

SAN GIULIANO (Milano) Anticipano diverse formazioni oggi nel girone B di Serie D, in vista del turno infrasettimanale di mercoledì, il quarto e ultimo della stagione. Nel turno odierno spicca il testacoda tra Arconatese e Ospitaletto. "Avremo tante partite ravvicinate, con il rischio di subire infortuni: sappiamo che nel ritorno ogni gara è battaglia, chi ci affronta ormai ci conosce e prende contromisure, ma la squadra sta affrontando ogni impegno con grande determinazione", le parole del tecnico bresciano Quaresmini.

Tra le immediate inseguitrici della capolista, il Desenzano fa visita al Breno, mentre la Pro Palazzolo accoglie la Pro Sesto. Si preannuncia parimenti interessante per opposte ragioni di classifica il match che si giocherà al comunale di Caronno Pertusella, tra il Sangiuliano City e la lanciatissima Folgore Caratese, così come quello in calendario alla Dossenina tra il Fanfulla e la Varesina.

In questo girone di ritorno le gare cominciano a diminuire di numero e in considerazione della prossima settimana molto intensa, allenatori e staff tecnici dovranno fare attenzione alla gestione degli uomini a disposizione, visto pure il conseguente poco tempo a disposizione per allenarsi.

GIRONE B, VENTIQUATTRESIMA GIORNATA: oggi ore 14.30 Arconatese-Ospitaletto Franciacorta Breno-Desenzano, Fanfulla-Varesina, Pro Palazzolo-Pro Sesto, Sangiuliano City-Folgore Caratese, Casatese Merate-Ciliverghe, Magenta-Crema, Chievo-Sant’Angelo. Domani ore 14.30 Castellanzese-Vigasio, Nuova Sondrio-Club Milano.

CLASSIFICA: Ospitaletto 51; Desenzano, Folgore Caratese 45; Varesina, Pro Palazzolo 39; Sant’Angelo, Casatese Merate, Chievo 36; Pro Sesto 33; Breno 30; Sangiuliano City 28; Club Milano, Castellanzese 26; Crema 25; Vigasio, Magenta 23; Nuova Sondrio 21; Fanfulla 20; Ciliverghe, Arconatese 17.

Luca Di Falco