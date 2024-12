Girone B. Le “big“ rallentano. Ospitaletto sorride

DESENZANO (Brescia)Ospitaletto, già sabato, campione d’inverno: "Grande soddisfazione – il commento di mister Giosa – bisogna fare un applauso infinito ai nostri ragazzi, che hanno disputato un girone d’andata veramente straordinario. Questo è un gruppo compatto, che sa cosa deve fare e vuole raggiungere un obiettivo a tutti i costi". Sul titolo di campioni di inverno, il mister si esprime in questi termini misurati: "Fa piacere, ma conta in maniera relativa, anche se è la certificazione di un lavoro molto importante che è stato iniziato a luglio da parte della società nella costruzione della rosa, poi proseguito dai ragazzi e dallo staff che hanno lavorato duramente, per poterci permettere un girone d’andata assolutamente da protagonisti". E ancora: "Sappiamo di essere una squadra forte, ma abbiamo ancora margini di miglioramento per poter poi disputare un girone di ritorno altrettanto importante. Questo è l’augurio, sappiamo che ci sarà da lottare e migliorare, ma questo gruppo ha voglia e fame per essere protagonista fino alla fine".

Seconda forza del torneo il Desenzano, fermato sull’1 a 1 al Provasi dalla Castellanzese. In terza piazza rimane anche la Varesina nonostante la caduta a Magenta (3-1). In agguato la Folgore Caratese dopo il colpo esterno nell’anticipo di sabato nel veronese contro il Vigasio. La Pro Sesto ha chiuso il 2024 con una vittoria esterna dal Ciliverghe (1-2), mentre il Sangiuliano City sul difficile campo della Pro Palazzolo, altra corazzata del torneo si è dovuto arrendere di misura. In coda alla classifica l’Arconatese ha impattato in casa contro il Breno (0-0), mentre il Fanfulla è caduto alla Dossenina contro il Club Milano e la Nuova Sondrio di mister Marco Amelia non è andata al di là del pareggio senza reti contro il Chievo Verona. Anche la corsa per la salvezza nel girone di ritorno vedrà dunque una grande bagarre per mantenere la permanenza in categoria.

Luca Di Falco