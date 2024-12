Monza, esonerato Nesta: Galliani punta su Bocchetti per la panchina biancorossa

Monza, 23 dicembre 2024 – Il Monza ha esonerato Alessandro Nesta. Al suo posto, pronto Salvatore Bocchetti, ex Hellas Verona. La nota della società biancossa: "AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro".

Dopo il ko di ieri con la Juventus il Monza è ultimo in solitaria in classifica. Dopo ore di riflessione in casa biancorossa l'ad Adriano Galliani ha preso una decisione amara, per lui che non ama i cambi i corsa. Per la sostituzione, c'è Salvatore Bocchetti in pole position.

Classe 1986, ha sempre allenato il Verona nel recente passato, dall'Under 18 alla Primavera, passando per il ruolo di vice e infine guida della prima squadra. Erano circolati anche i nomi di Andrea Pirlo e Fabio Cannavaro, ma è Bocchetti il favorito.

Nesta, arrivato in estate in Brianza dopo l'esperienza in cadetteria con la Reggiana, era all'esordio in massima serie. La sua posizione è finita più volte in bilico, ma la società fin qui lo aveva sempre difeso nonostante avesse centrato appena una vittoria. Complici i numerosi infortuni e un mercato poco incisivo, Nesta è rimasto alla guida dei biancorossi fino ad oggi.

L'ex calciatore di Milan, Lazio e Nazionale era sotto contratto con il Monza per un anno, con opzione sul rinnovo per un altra stagione. Ora l'esonero. E il prossimo allenatore con ogni probabilità sarà Bocchetti: la trattativa è in chiusura.