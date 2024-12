Monza-Juventus in tv: orario e probabili formazioni

Torino, 21 dicembre 2024 - Nel posticipo domenicale, il Monza ospita una Juventus che vuole chiudere il girone d’andata imbattuta. I brianzoli, ultimi per numero di vantaggi conquistati in generale (solamente tre) e minuti trascorsi in vantaggio in casa (sette), proveranno a fermare i bianconeri di Thiago Motta che, pur faticando in trasferta con quattro pareggi consecutivi, possono contare su una rosa profonda - ben 21 giocatori hanno disputato almeno un match per tutti i 90 minuti - e sulla capacità di controllo del gioco, con il maggior numero di passaggi completati in campionato. La sfida sarà un banco di prova per entrambe le squadre: la truppa allenata da Alessandro Nesta deve evitare la quarta sconfitta casalinga consecutiva, mentre la Juventus vuole ritrovare il successo in Serie A.

I precedenti

Perfetto equilibrio nelle quattro sfide tra Monza e Juventus in Serie A: i brianzoli hanno vinto le due gare della stagione 2022/23, mentre i bianconeri le due partite del 2023/24 – quattro reti totali segnate da entrambe le formazioni. Considerando tutte le competizioni, il biancorossi hanno strappato il successo sul campo della Juventus soltanto una volta in quattro trasferte: nel gennaio 2023, nella sfida di Serie A vinta dai brianzoli per 2-0, con reti di Patrick Ciurria e Dany Mota. La prima vittoria dei lombardi nella loro storia in Serie A è arrivata proprio contro la Vecchia Signora, il 18 settembre 2022 per 1-0 con gol di Christian Gytkjær. Nella prima stagione dei brianzoli in Serie A (2022/23), il Monza è stata solo una delle tre squadre ad avere battuto in quel torneo Madama sia all’andata (1-0 in casa) che al ritorno (2-0 in trasferta), assieme a Milan e Napoli. Tra le squadre che occupano la prima parte della classifica, la Juventus è, con l’Empoli, solo una delle due compagini contro cui il Monza ha vinto più di una partita (due in entrambi i casi) in Serie A.

Le curiosità

La Juventus ha pareggiato 10 delle 16 partite (6V) di questo campionato: già record per i bianconeri in un girone d’andata stagionale nella loro storia in Serie A. La Vecchia Signora non perde da 24 partite di campionato, in cui ha collezionato otto vittorie e 16 pareggi: si tratta della serie aperta più lunga di match consecutivi senza sconfitte nei cinque maggiori tornei europei (segue il PSG con 17 di fila). L’ultima sconfitta dei bianconeri in Serie A risale allo scorso marzo contro la Lazio (0-1 all’Olimpico). La Juventus è soltanto una delle due squadre a non avere ancora perso alcuna partita nei cinque maggiori campionati europei in corso, assieme al PSG; tuttavia, i torinesi contano una gara giocata in più e il doppio dei ‘clean sheet’ dei francesi (10 a 5). Madama è imbattuta nel girone di andata di questo torneo (6V, 10N); soltanto in altre due stagioni i bianconeri hanno chiuso la prima parte del campionato senza subire alcuna sconfitta nella loro storia in Serie A: nel 2018/19 (17V, 2N) e nel 2011/12 (11V, 8N). Il Monza è la squadra che ha guadagnato meno punti in partite casalinghe in questa stagione di Serie A: solo tre in otto match (3N, 5P). Quella brianzola, infatti, è una delle due formazioni, con il Genoa, senza alcuna vittoria in gare interne nel campionato in corso. Il Monza ha perso tutte le ultime tre partite casalinghe di campionato (contro Milan, Lazio e Udinese); i lombardi non hanno mai registrato quattro sconfitte interne di fila in Serie A. Nonostante il penultimo posto in classifica (10 punti con il Venezia, ma una differenza reti migliore dei lagunari), il Monza ha subito 21 reti in questo torneo: meno soltanto del Torino (20) tra le squadre che occupano la seconda parte della classifica e solo quattro in più rispetto all’Atalanta (17) capolista. I biancorossi hanno incassato 21 gol in questo torneo; escludendo penalizzazioni, l’ultima volta in cui una squadra penultima in classifica dopo 16 partite giocate ha incassato 21 o meno reti rispetto ai brianzoli dopo i primi 16 turni in Serie A risale al 2011/12, con il Cesena (20).

Le probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Caprari, Sensi; Mota. All. Nesta. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

La designazione arbitrale

Monza-Juventus sarà diretta da Davide Massa di Imperia. Assistenti Valerio Colarossi di Roma 2 e Alessandro Giallatini di Roma 2. Quarto ufficiale Valerio Crezzini di Siena. VAR Michael Fabbri di Ravenna; AVAR Fabio Maresca di Napoli.

Orario e dove vedere il match

Monza-Juventus è in calendario per domenica 22 dicembre, con calcio d'inizio fissato alle 20:45. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

Leggi anche: Moratti: "Inzaghi è formidabile, con lui Inter senza limiti"