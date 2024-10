Girone B. Ospitaletto-Palazzolo. Pari davanti a Balotelli

OSPITALETTO (Brescia)

Le prime sei squadre in classifica pareggiano tutte. Così, in vetta, è piena bagarre: quattro contendenti in un solo punto. Desenzano in vetta solitaria (dopo il pareggio di sabato col Chievo), segue a -1 l’Ospitaletto dopo il pari tra Varesina e Sant’Angelo e lo spettacolare 1-1 nel derby con la Pro Palazzolo. Spettatore d’eccezione Super Mario Balotelli. L’ex attaccante della Nazionale ha infatti assistito dal vivo alla prova del fratello Enock Barwuah, attaccante che milita nelle fila della dei palazzolesi. A passare in vantaggio per primi gli orange con la rete al 29’ del primo tempo di Messaggi, mentre nella ripresa il pari è arrivato al 51’ con Pinardi, che ha poi preso un palo. In campo anche Ceravolo per il Palazzolo e Ciciretti per l’Ospitaletto, grandi firme pronte a mettere la propria classe al servizio della relativa causa per una gara intensa e agonisticamente avvincente. ai piani alti pari anche tra Varesina e Sant’Angelo: 1-1, ospiti in vantaggio con Arlotti, pareggio di Bertoli. In fondo alla classifica da segnalare il primo punto ottenuto dell’Arconatese (0-0 con il Club Milano), tornanta a giocare dopo sei anni tra le mura amiche cittadinenel suo impianto di via delle Vittorie.

SERIE D, GIRONE B, OTTAVA GIORNATA: Arconatese-Club Milano 0-0, Breno-Folgore Caratese 1-0, Casatese Merate-Vigasio 2-0, Chievo-Desenzano 0-0, Fanfulla-Castellanzese 1-1, Magenta-Ciliverghe 0-0, Nuova Sondrio-Crema 0-0, Palazzolo-Ospitaletto 1-1, Sangiuliano City-Pro Sesto 1-1, Varesina-Sant’Angelo 1-1.

CLASSIFICA: Desenzano 18; Ospitaletto, Varesina, Sant’Angelo 17; Pro Sesto, Palazzolo, Breno 14; Castellanzese 13; Casatese Merate 12; Ciliverghe, Crema, Folgore Caratese 10; Vigasio, Nuova Sondrio, Club Milano, Magenta 8; Sangiuliano City 7; Chievo, Fanfulla 6; Arconatese 1.

Luca Di Falco