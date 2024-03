Girone B. Varesina, derby choc. Trionfo Club Milano

Sconfitte per Piacenza e Varesina, vittoria per il Caldiero proprio contro gli emiliani. Questi ultimi, perdendo per 1-2, restano in vetta a 63 punti ma si vedono avvicinare dai veneti a una sola lunghezza. La Varesina perde nella tana del Club Milano per 2-1 e scende al terzo posto. La 33a giornata del girone B del campionato di serie D ha avuto in queste sfide i verdetti più significativi. Al quarto posto avanza il Desenzano che si è sbarazzato per 2-1 in casa del Villa Valle. Pareggio a reti bianche nel derby brianzolo fra la sempre pericolante Tritium e la Folgore Caratese, quest’ultima al tredicesimo risultato utile di fila. L’Arconatese scivola malamente in casa per 1-3 contro la Virtus Ciserano Bergamo, Caravaggio e Casatese si dividono la posta pareggiando per 1-1 e restando lontane dalla zona playoff. Nella parte bassa della graduatoria, Castellanzese e Legnano hanno raccolto poste piene per sperare nella salvezza. I neroverdi di Fiorenzo Roncari hanno sconfitto al Voltini il Crema per 2-0, i lilla, invece, hanno liquidato per 1-0 al Mari il Brusaporto. Le due compagini restano comunque sempre in zona playout. Respira leggermente il fanalino di coda Ponte San Pietro che, al Legler, liquida i veneti della Clivense per 1-0.