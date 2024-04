Girone c. Bassano-Breno, serve un’impresa in casa della terza. L’Atletico Castegnato prova a risollevarsi a Chions

Quartultimo turno per il girone C di serie D e per Atletico Castegnato e Breno (nella foto), le due bresciane inserite in questo raggruppamento. L’impegno odierno assume contorni di particolare importanza. Un discorso che vale innanzitutto per i franciacortini, che alle 15.30, in terra friulana, si giocheranno una sorta di spareggio. In effetti la squadra di Guerra dovrà rendere visita al Chions, formazione che al momento naviga proprio sopra i playout, che precede di tre punti. I nerazzurri sono distanti sette lunghezze dalla compagine di Pordenone e solo vincendo il duello odierno possono continuare a sparare di strappare la salvezza diretta al fotofinish. In ogni caso un successo in casa del Chions sarebbe fondamentale per il Castegnato, che potrebbe sperare di avvicinarsi alla Luparense e cercare di guadagnare il primo posto della griglia dei playout.

In questa direzione deve già proiettare il suo sguardo il Breno, che vede la salvezza diretta a undici punti di distanza. In vista di queste ultime quattro partite l’obiettivo dei granata, che alle 15 giocheranno in casa dell’ambizioso Bassano, è quello di rimanere aggrappati ai playout, tentando di conservare per lo meno il quartultimo posto e tenersi alle spalle il Cjarlins Muzane (che però oggi renderà visita al fanalino di coda Mori Santo Stefano). Una situazione che richiede ai camuni di concludere la regular season conquistando il maggior numero di punti possibili. Luca Marinoni