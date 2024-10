Girone C. Caravaggio, pari con la capolista Campodarsego

CARAVAGGIO (Bergamo)

Il passo falso della Real Calepina che scivola all’ultimo posto è di fatto l’unico neo per le bergamasche nella giornata di ieri. Caravaggio, ad esempio, in grado di strappare un punto (0-0) al Campodarsego capolista e fin qui a punteggio pieno. La compagine biancorossa rimane seconda. Anche il Brusaporto compie un importante passo in avanti. I gialloblù riescono ad allontanarsi dalla zona calda e battono 2-1 l’Adriese.

Le reti di Maffioletti e Silenzi rendono inutile il gol di Serana e offrono una preziosa iniezione di fiducia alla compagine di Terletti. Altro successo importante per i colori bergamaschi è quello del Villa Valle, che costringe alla resa un avversario sempre ostico come l’Este (1-0 grazie al gol dopo 3’ di Siani) e sale in terza posizione in compagnia del blasonato Treviso e del lanciato Dolomiti Bellunesi, ad una sola lunghezza dai “cugini“ del Caravaggio. Alla bella domenica orobica partecipa pure una convincente Virtus Ciserano Bergamo che viola (2-1) il campo del Montecchio e consolida la propria classifica. Dopo il botta e risposta nel finale del primo tempo tra Belloli e il vicentino Zanella, i rossoblù mettono a frutto l’allungo decisivo nella ripresa con il bel gol di Ibe. L’unica delusione della giornata, dunque, è quella della Real Calepina, che cede alla quotata Luparense (doppietta di Calì) e si ritrova prigioniera di un ultimo posto da abbandonare in fretta.

GIRONE C: Lignano-Portogruaro 0-0, Brusaporto-Adriese 2-1, Calvi Noale-Bassano 1-0, Caravaggio-Campodarsego 0-0, Chions-Mestre 3-1, Dolomiti Bellunesi-Cjarlins Muzane 2-1, Luparense-Real Calepina 2-1, Montecchio-Virtus Ciserano 1-2, Treviso-Lavis 4-1, Villa Valle-Este 1-0.

CLASSIFICA: Campodarsego 19; Caravaggio 14; Treviso, Dolomiti Bellunesi, Villa Valle 13; Luparens, Calvi Noale 12; Virtus Ciserano Bergamo, Portogruaro 11; Este 10; Mestre, Lignano 9; Adriese, Brusaporto 8; Montecchio, Bassano 6; Cjarlins, Chions 5; Lavis, Real Calepina 4. Luca Marinoni