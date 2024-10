Girone C. Il Villa Valle sfiora l’impresa con la capolista

Non è affatto facile decidere a chi assegnare la palma di miglior lombarda di giornata. In primis, ottima prova di un Villa Valle che riesce a spaventare il Campodarsego capolista. Poi la vittoria in extremis nel derby con il Caravaggio che lancia la Virtus Ciserano Bergamo nelle alte sfere. A seguire il blitz esterno del Brusaporto che nella sfida tutta bergamasca costringe la Real Calepina a un passo falso interno che tiene la squadra di Grumello all’ultimo posto.

Le preoccupazioni in chiave futura, ora, non sono poche. Partendo dalla sfida che si è giocata in terra patavina, la formazione di Villa d’Almé è riuscita ad arrivare a un soffio dall’impresa in casa della prima della classe, ancora imbattuta. Gli ospiti giocano senza alcun timore e si portano in vantaggio al 24’ con Perrotti. I veneti riescono ad acciuffare la parità solo all’ultimo minuto del primo tempo con Rabbas, ma il Villa Valle continua a pungere e al 20’ della ripresa Cortinovis firma il nuovo allungo della formazione orobica. Il Campodarsego, però, non intende subire la prima sconfitta davanti al proprio pubblico e dopo solo 3’ raggiunge il pareggio definitivo su rigore, ancora con Rabbas.

SERIE D, GIRONE C, OTTAVA GIORNATA: Adriese-Calvi Noale 3-1, Bassano Virtus-Brian Lignano 1-1, Campodarsego-Villa Valle 2-2, Cjarlins Muzane-Chions 3-1, Este-Luparense 1-1, Lavis-Dolomiti Bellunesi 0-1, Mestre-Montecchio Maggiore 1-0, Portogruaro-Treviso 0-3, Real Calepina-Brusaporto 0-1, Virtus Ciserano Bg- Caravaggio 2-0.

CLASSIFICA: Campodarsego 20; Treviso, Dolomiti Bellunesi 16; Virtus Ciserano Bg, Villa Valle, Caravaggio 14; Luparense 13; Mestre, Calvi Noale 12; Adriese, Brusaporto, Este, Portogruaro 11; Brian Lignano 10; Cjarlins Muzane 8; Bassano Virtus 7; Montecchio Maggiore 6; Chions 5; Lavis, Real Calepina 4.L.M.