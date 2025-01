Girone C. Poker Virtus Ciserano contro il Lavis fanalino di coda

La Virtus Ciserano non sbaglia la partita verità con il Lavis, fanalino di coda. Un secco 4-0 che rilancia le speranze di salvezza dei rossoblù, la cui rincorsa è affidata allo slancio trasmesso dal tecnico Mussa (nella foto). La strada verso la desiderata tranquillità rimane in salita per la formazione bergamasca, che resta in zona playout a -4 dalla salvezza diretta, ma lo spirito e il gioco messi in bella mostra con i trentini possono consentire a Caraffa e compagni di guardare al prosieguo del loro cammino.

Sin dai primi minuti la Virtus Ciserano assume l’iniziativa e costringe gli ospiti sulla difensiva. La pressione della compagine di Mussa trova il premio desiderato a partire dal 25’ del primo tempo. Dapprima, infatti, arriva il vantaggio di Caraffa che sblocca il risultato, ma nello spazio di pochi minuti giunge l’uno-due di Ronzoni (30’ pt) e Viscardi (34’) che ipoteca i tre punti in palio e rende utile solo per le statistiche il poker vincente di Tosi.

VIRTUS CISERANO-LAVIS 4-0 (3-0) Marcatori: 25’ pt Caraffa, 30’ pt Ronzoni, 34’ pt Viscardi, 24’ st Tosi.L.M.