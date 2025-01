Girone C. Porta irregolare, Ciserano può vincere a tavolino

L’episodio più curioso nella venticinquesima giornata del girone C di serie D è senza dubbio quello avvenuto a Campodarsego e potrebbe agevolare la pericolante Virtus Ciserano. Durante l’ispezione prepartita, infatti, l’arbitro Bianchi ed i suoi collaboratori si sono accorti che una delle porte dello “Stadio Gabbiano“ era più bassa dell’altra. Sei centimetri in meno che, nonostante l’intervento degli addetti ai lavori per sistemare la situazione, hanno indotto il direttore di gara a rinviare la gara, con la conseguenza che i bergamaschi potrebbero vincere 3-0 a tavolino. In campo, Villa Valle e Real Calepina sono le compagini orobiche che hanno salutato il turno infrasettimanale col sorriso. In particolare la formazione di Sgrò, con un gol per tempo (Mecca prima e Torri poi), è riuscita a superare il Mestre, confermandosi in zona playoff. L’inattesa caduta del Brusaporto (come quella del Treviso capolista), battuto in casa dall’Este nonostante la doppietta di Silenzi, ha fatto salire a 4 i punti di vantaggio sulla sesta posizione. Per il resto, ko interno del Caravaggio con l’ostico Cjarlins Muzane, mentre un plauso spetta alla già citta Real Calepina, capace di conquistare a Lignano, grazie alle reti di D’Amuri ed Ekuban, i tre punti che la mantengono al di fuori della zona play out.

RISULTATI: Lignano-Real Calepina 1-2; Brusaporto-Este 2-3; Calvi Noale-Luparense 1-2; Campodarsego-Virtus Ciserano n.d.; Caravaggio-Cjarlins Muzane 0-1; Chions-Portogruaro 0-0; Dolomiti Bellunesi-Bassano 5-2; Montecchio-Lavis 4-1; Villa Valle-Mestre 2-0; Treviso-Adriese 0-1.

CLASSIFICA: Treviso 53; Dolomiti Bellunesi 52; Campodarsego 46*; Adriese 45; Villa Valle 44; Brusaporto 40; Cjarlins Muzane 38; Luparense 36; Caravaggio, Este e Mestre 34; Calvi Noale e Real Calepina 32; Bassano 30; Lignano e Portogruaro 29; Virtus Ciserano 23*; Montecchio 20; Chions 17; Lavis 9. *una partita in meno