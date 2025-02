Atalanta-Venezia: probabili formazioni, orario e dove vederla

Bergamo, 28 febbraio 2025 - Il programma del sabato della 27ª giornata di Serie A si apre al Gewiss Stadium con Atalanta-Venezia. Dopo aver vinto le ultime tre trasferte con Como, Verona ed Empoli, queste ultime due per 0-5, i bergamaschi vogliono invertire il recente trend interno: nelle ultime quattro gare casalinghe sono arrivati solo tre punti. Per provare ad accorciare sulle prime due della classe, è necessario un successo alla Dea. I lagunari, invece, non ottengono la vittoria dal 22 dicembre, ma dopo il pareggio di settimana scorsa con la Lazio cercano un altro risultato positivo per limare i sei punti che al momento li dividono dalla zona salvezza.

I precedenti

L’Atalanta ha vinto le ultime sei gare contro il Venezia in Serie A, subendo solo un gol in questo parziale, e nella sua storia in Serie A la sua serie più lunga di successi contro una singola squadra è di sette (contro Bologna, Parma e Sassuolo). Negli anni 2000, i lagunari hanno perso tutte le sue cinque sfide contro la Dea in Serie A e, tra le squadre contro cui è sempre uscito sconfitto, la Dea è quella sfidata più volte nella competizione in questo periodo (5/5). I nerazzurri hanno vinto otto delle 10 gare casalinghe contro il Venezia in Serie A (1N, 1P), andando sempre a segno, con una media di 2.2 gol a partita; in particolare, nelle ultime tre sfide interne l'Atalanta vanta un punteggio aggregato a favore di 6-0.

Le curiosità

Nelle ultime sei giornate, l’Atalanta ha alternato una mancata vittoria in casa (2N, 1P) ad un successo esterno (3V), realizzando tre reti nelle gare casalinghe e ben 12 in quelle in trasferta nel parziale; in generale, la Dea non subisce gol da tre partite e non arriva a quattro clean sheet di fila dal periodo tra dicembre 1996 e gennaio 1997 in Serie A (serie di sei). Il Venezia non trova la rete da tre gare di fila in Serie A e non resta per quattro match consecutivi senza segnare in un singolo massimo campionato dalle prime cinque giornate della stagione 1998/99. I bergamaschi hanno pareggiato le ultime due gare casalinghe e non ha mai impattato tre match interni di fila in Serie A nell’era Gasperini; l’ultima volta risale infatti al periodo tra gennaio e febbraio 2016, sotto la guida di Edoardo Reja. I nerazzurri hanno segnato 59 gol in questo torneo (miglior attacco al pari dell’Inter), a fronte di un valore di Expected Goals di 45.5: la differenza di 13.5 è la più ampia tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei in corso. Il Venezia non trova la rete da tre gare di fila in Serie A e non resta per quattro match consecutivi senza segnare in un singolo massimo campionato dalle prime cinque giornate della stagione 1998/99. L’Atalanta ha pareggiato le ultime due gare casalinghe e non ha mai impattato tre match interni di fila in Serie A nell’era Gasperini; l’ultima volta risale infatti al periodo tra gennaio e febbraio 2016, sotto la guida di Edoardo Reja. La Dea ha segnato 59 gol in questo torneo (miglior attacco al pari dell’Inter), a fronte di un valore di Expected Goals di 45.5: la differenza di 13.5 è la più ampia tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei in corso.

Le parole di Di Francesco

"All'Atalanta vanno fatti solo i complimenti per il percorso fatto in questi anni, per la crescita, la conoscenza dei giocatori rispetto alle idee dell'allenatore - ha detto Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia - Anche noi però abbiamo una grande opportunità, pur conoscendo la loro forza. Hanno anche la possibilità di cambiare molto a partita in corso, è una squadra di grande impatto, non solo fisico, dobbiamo essere bravi ad impattare con le stesse caratteristiche. Non possiamo permetterci di poter abbassare mai la guardia, sono convinto che poi il gol arriverà".

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini. Venezia (3-5-2): Radu; Candé, Idzes, Marcandalli; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Maric. All. Di Francesco.

Orario e dove vederla

Atalanta-Venezia è in calendario per sabato 1 marzo, con calcio d'inizio fissato alle 15. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

La designazione arbitrale

Sarà il signor Giuseppe Collu della sezione di Cagliari l’arbitro di Atalanta-Venezia. I suoi assistenti saranno Pietro Dei Giudici di Latina e Dario Garzelli di Livorno, IV ufficiale Luca Massimi di Termoli, V.A.R. Gianluca Aureliano di Bologna, A.V.A.R. Michael Fabbri di Ravenna.

