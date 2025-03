Girone C. Villa Valle e Brusaporto nel gruppo per i playoff. Il blitz vincente a Treviso rilancia la Virtus Ciserano

In un girone C di Serie D che sta riservando un occhio di riguardo al testa a testa tra la capolista Dolomiti Bellunesi e il blasonato Treviso, il quintetto bergamasco sta cercando di ritagliarsi il suo spazio e di farsi valere. Il livello del raggruppamento veneto-friulano, a dire il vero, è molto elevato, ma le cinque “sorelle“ orobiche stanno tentando di tenere il ritmo di rivali assai attrezzate. In evidenza si pongono in questo momento soprattutto Villa Valle e Brusaporto che, pur con qualche frenata inattesa, stanno cercando di conquistare un posto in zona playoff. I gialloblù di Terletti, strada facendo, hanno alternato qualche prova molto convincente con qualche battuta a vuoto che ha fatto perdere posizioni a Selvatico e compagni. In ogni caso, rimangono tra i candidati alla post-season insieme ai “cugini“ allenati da mister Sgrò. In chiave bergamasca, ricordata la buona risalita della Real Calepina dopo una partenza assai rallentata, bisogna dedicare un’attenzione particolare a Virtus Ciserano e Caravaggio. Entrambe, attualmente, navigano in zona playout, ma i rossoblù di Mussa sono reduci dal blitz vincente a Treviso. Una vittoria che ha ribadito la grinta e la determinazione di una squadra che ha sempre navigato nella parte bassa della classifica ed è quindi abituata a lottare punto a punto. Un discorso diverso vale invece per un Caravaggio che, dopo una partenza lanciata, ha smarrito la strada e deve ora ritrovare in fretta la via maestra?Luca Marinoni