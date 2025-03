Bologna, Cambiaghi suona la carica: “Vogliamo l’Europa e sogno la Nazionale”

Bologna, 19 marzo 2025 – Un’altra freccia all’arco di Vincenzo Italiano. E che freccia se si considera l’impatto dal suo rientro, fatto di tre assist, un gol e lo zampino anche nell’azione-show del quinto gol, siglato da Fabbian, in Bologna-Lazio. Il rientro di Nicolò Cambiaghi ha avuto un impatto impressionante sui rossoblù, con l’esterno offensivo ex Empoli che ha subito lasciato il segno, dimostrando di avere tutti i numeri per i quali il giocatore era stato fortemente voluto in estate.

Il brutto infortunio di Cambiaghi

Primo ad arrivare ma forse ultimo ad esprimersi a causa della rottura del legamento crociato alla prima di campionato con l’Udinese che ne aveva tarpato le ali, colpendo anche a livello psicologico il giocatore, come raccontato dallo stesso Cambiaghi: "Dico la verità, è stata senza dubbio una grande botta a livello mentale - ha spiegato ai microfoni di Sky Sport il jolly offensivo di Italiano - Il primo mese per me è stato molto duro, anche perché non avevo mai avuto un infortunio lungo e grave. Ero appena arrivato al Bologna, una piazza importante e che faceva la Champions League, farsi male alla prima giornata è stato un grande dispiacere. Mi è dispiaciuto tanto star fuori questi mesi, perché ero molto carico, avevo grande voglia di dimostrare il mio valore e di mettermi in gioco”.

L’ex Empoli ha poi raccontato del rapporto speciale che c’è nello spogliatoio e della sua condizione ora che sta rivedendo regolarmente il campo: “Mi sento bene, ma non avendo giocato per tanti mesi non ho ancora i 90 minuti. A volte un allenamento faccio un pelo meno per recuperare energie e faccio una seduta dedicata al ginocchio per tenere la forza. In generale, penso che per i mesi che sono passati sto veramente molto molto bene. Questo è veramente un bel gruppo. Si sentono tutti importanti, ci alleniamo molto bene, ogni tanto ci vediamo anche fuori e andiamo veramente tutti d’accordo. Remiamo tutti verso la stessa direzione e questa è la cosa più importante”.

Nicolò Cambiaghi insieme a Jens Odgaard in campo a Verona dopo il blitz in campionato

Cambiaghi, ex Empoli e la Nazionale

Cambiaghi ha poi raccontato anche delle sue ambizioni personali, spiegando come la maglia Azzurra rappresenti sempre una metà da raggiungere: “.

“È un sogno che ho fin da ragazzino, quando vedevo la Nazionale vincere i Mondiali nel 2006. Lavoro tutti i giorni per realizzare anche questo sogno che penso abbiano tutti i giocatori italiani, e per raggiungere la maglia Azzurra. Però non è un’ossessione”.

Il gruppo e la squadra però rimangono al centro, con l’esterno offensivo del Bologna che non ha nascosto dove la squadra voglia arrivare quest’anno: “Obiettivo? Come ha detto il mister: l’Europa, non possiamo sapere quale”.