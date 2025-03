Castro, i primi allenamenti con la maglia dell’Argentina

Bologna, 19 marzo 2025 – Primi assaggi di Argentina per Santiago Castro. Il classe 2004 del Bologna è alla prima convocazione con l’Albiceleste di Scaloni, con la chiamata da parte del tecnico della nazionale sudamericana che non ha fatto altro che confermare quanto più volte ribadito da Vincenzo Italiano: il Toto ha grandissimo talento e allo stesso tempo un margine di crescita elevato.

Intanto però è arrivata una convocazione che ripaga l’attaccante di questa prima parte di stagione giocata ad alti livelli, senza fare rimpiangere quel Joshua Zirkzee di cui ha raccolto l’eredità e il numero di maglia.

Che Castro aspettasse e sognasse una convocazione era quanto mai scontato, viste le dichiarazioni d’amore per il suo paese di origine ma ora che questo sogno è diventato realtà lo stesso giocatore dei rossoblù non ha esitato a dare voce anche sui social a questo affetto.

Castro sui social

Sul suo profilo Instagram sono comparse infatti le prime foto durante gli allenamenti con l’Argentina, con tanto di cuori bianchi e celesti a corredare gli scatti di queste prime fatiche con la sua nazionale. Tra le immagini selezionate da Castro anche una che lo ritrae assieme a Benjamin Dominguez, segno che il rapporto tra i due si sta consolidando e il tempo trascorso con la camiseta dell’Albiceleste non farà altro che cementare l’intesa tra i due giocatori.

Un cuore argentino, ma anche rossoblù per Castro che nelle foto pubblicate sui social fa intravedere anche il tatuaggio con la torre di Maratona che ha sul polpaccio sinistro, altra dichiarazione d’amore, questa volta indirizzata alla Bologna che l’ha accolto e lo sta lanciando nel grande calcio.

Santiago Castro, 20 anni, esulta dopo il gol alla Lazio: la partita è finita 5-0 per il Bologna Fc (foto Schicchi)

Castro e l’Argentina

Per Castro ora è tempo di godersi la nazionale per poi riprendersi la maglia rossoblù a partire dalla sfida con il Napoli del 7 aprile: per lui infatti niente trasferta di Venezia, con la partita del Penzo del 29 marzo che lo vedrà costretto a guardare i compagni dalla tribuna (o da casa) per scontare la squalifica rimediata dopo il giallo di Bologna-Lazio.

Un’ammonizione che potrebbe avere dei risvolti tattici non da poco visto che il giocatore sarebbe comunque tornato non prima di venerdì mettendo a repentaglio il suo impiego e rischiando poi, in caso di giallo con gli uomini di Di Francesco, di saltare la sfida ai partenopei.