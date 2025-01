Girone C. Virtus Ciserano-Villa Valle, Mussa sfida il passato

La ventiquattresima giornata del girone C di Serie D prende il via nel pomeriggio con sei anticipi. Tra le gare odierne occhio di riguardo al derby tra Virtus Ciserano Bergamo e Villa Valle. Una sfida che mette in palio punti preziosi per entrambe le contendenti. Come conferma la classifica, però, la squadra che deve dare fondo alle proprie risorse per cercare di vincere sono i rossoblù, imprigionati in zona play out e costretti a trovare la forza per risalire la china.

Dopo il ko interno con il Mestre, la Virtus deve sfruttare l’occasione che le propone questo turno, che chiamerà Bassano e Portogruaro, rivali nella corsa, salvezza ad affrontare Treviso e Dolomiti Bellunesi, le prime due della classifica. Sul fronte opposto, però, non può permettersi passi falsi il Villa Valle, in piena lotta per i playoff. La squadra di Sgrò deve conservare l’esiguo vantaggio sui “cugini“ del Brusaporto, che domani renderanno visita alla Luparense, ma mantenere anche a distanza il Caravaggio, che, sempre domani, sarà di scena a Mestre. In attesa di vedere quella che sarà la risposta di gialloblù e biancorossi, il programma odierno dedica un occhio di riguardo pure alla Real Calepina, che nel match casalingo con il Calvi Noale deve conquistare il risultato necessario per cercare di rimanere fuori della zona play out.

GIRONE C, VENTIQUATTRESIMA GIORNATA: oggi ore 14.30 Adriese-Lignano, Cjarlins Muzane-Montecchio, Portogruaro-Dolomiti Bellunesi, Virtus Ciserano Bergamo-Villa Valle; ore 15 Bassano-Treviso; Real Calepina-Calvi Noale. Domani ore 14.30 Este-Campodarsego, Lavis-Chions, Luparense-Brusaporto, Mestre-Caravaggio.

CLASSIFICA: Treviso 53; Dolomiti Bellunesi 49; Campodarsego 45; Adriese 41; Villa Valle 40; Brusaporto 39; Caravaggio 34; Luparense, Cjarlins Muzane 32; Calvi Noale, Mestre 31; Este 30; Lignano, Real Calepina 28; Bassano 27; Portogruaro 25; Virtus Ciserano Bergamo 22; Montecchio 17; Chions 15; Lavis 8.

Luca Marinoni