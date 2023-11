Gli spogliatoi. Colavitto non dispera: "Un’ottima gara»

Gianluca Colavitto analizza serenamente la sconfitta a fine match, cominciando dall’analisi del secondo tempo: "Siamo entrati bene, nella ripresa, la squadra l’ho vista bene, poi nella gestione della palla abbiamo avuto qualche difficoltà, riuscivamo a tenere poco palla in avanti. Devo comunque fare i complimenti alla Torres che mi ha fatto un’ottima impressione. Abbiamo disputato un’ottima gara soprattutto nel primo tempo, dobbiamo lavorare su tanti aspetti, ci metteremo in settimana a vedere cosa non è andato. Ci sta a soffrire, è capitato qui a Sassari e lo analizzeremo con calma. Sarebbe stato meglio farlo con un risultato utile, ma questo è il responso del campo". Ancora il tecnico biancorosso sulla partita: "Ci sono tante cose da gestire, ma l’atteggiamento dei ragazzi nello spogliatoio mi è piaciuto, a fine partita, e sono cose che devo sottolineare. Dobbiamo metterci a lavorare in maniera molto seria, come peraltro stiamo facendo, questo ci aspetta nella settimana che ci porterà al confronto con la Recanatese. Devo rivedere bene la partita, ci sono state cinque o sei situazioni, nel primo tempo, in cui nelle transizioni dovevamo fare di più e se ci fossimo riusciti adesso staremmo a parlare di un’altra partita. La Torres ha giovato delle scelte errate che abbiamo fatto, poi ci sta che subisci qualcosa in casa della prima in classifica. I ragazzi hanno lavorato bene". Sulle condizioni di Peli: "L’ho fatto riscaldare per vedere come stava ma non ho avuto un feedback positivo da parte sua e così ho deciso di non utilizzarlo, visto il problema che ha avuto in settimana".

Anche capitan Gatto commenta la sconfitta a fine match: "Una partita difficile contro una squadra che non è prima in classifica per caso. Peccato, abbiamo avuto due o tre occasioni importanti, nel secondo tempo ci siamo abbassati e abbiamo lasciato troppo l’iniziativa all’avversario, una sconfitta che fa male, volevamo dare continuità ai risultati. Il rammarico è tanto, ma abbiamo perso contro una squadra forte, sicuramente potevamo fare meglio, in settimana analizzeremo la partita".