Gli spogliatoi. "Nostra la prima occasione, poco dopo ci hanno fatto gol»

La Recanatese, anche contro la Lucchese non riesce a portare a casa i tre punti e adesso la crisi inizia ad essere pesante. In sala stampa si presenta l’allenatore in seconda Emanuele Pesaresi, vice allenatore giallorosso. "È arrivata – ha commentato – una sconfitta che ci può stare. Siamo stati bravi ad avere noi la prima occasione sullo 0-0, ma non siamo riusciti a sfruttarla nel migliore dei modi. Al primo affondo della Lucchese poi abbiamo preso gol, pagando a caro prezzo l’episodio. Devo fare un plauso ai ragazzi perché sono rimasti in partita fino alla fine. Questo gruppo non molla mai e dobbiamo fargli i complimenti, nonostante la sconfitta". "I ragazzi hanno cercato – ha proseguito l’ex giocatore della Sampdoria – di raddrizzare una partita iniziata male, giocando sempre con attenzione, poi, inevitabilmente ci siamo scoperti e la Lucchese ne ha approfittato. Non siamo riusciti a sfruttare le occasioni, che sono capitate. È una sconfitta pesante, ma andiamo avanti per la nostra strada, perché stiamo facendo una cosa importante per noi e per la nostra società. Ventiquattro punti non sono pochi e dobbiamo continuare a conquistarne altri per la salvezza. Non vinciamo da nove gare, ma da questa situazione si esce con il lavoro quotidiano e con la fiducia che la società ha nei ragazzi. Questi punti l’hanno fatti loro, per questo dobbiamo fare come si dice quadrato e stare uniti. Adesso è un periodo che ci va tutto storto, ma dobbiamo cercare di migliorare le prestazioni e portare a casa punti importanti per noi". "Sul mercato – ha concluso Pesaresi – se arriverà qualcuno per darci una mano ben venga. Noi dobbiamo pensare alle partite, a queste cose ci pensa la società. Siamo qui per lavorare e per fare del nostro meglio e soltanto con il lavoro arriveranno i risultati".

Alessia Lombardi