Globe Soccer Awards, il miglior giocatore è Vinicius. Ronaldo: "Meritava il Pallone d'Oro"

Milano, 27 dicembre 2024 - E' andata in scena a Dubai, all’Atlantis, The Palm, la 15esima edizione dei Globe Soccer Awards, la kermesse organizzata dall’associazione Globe Soccer, in collaborazione sin dall’inizio con la EFAA (Associazione degli Agenti Calcistici Europei) e la ECA (Associazione dei Club Europei). Il premio di miglior attaccante e miglior giocatore è andato a Vinicius Junior, grande protagonista della cavalcata del Real Madrid fino alla vittoria della scorsa edizione della Champions League. Secondo Cristiano Ronaldo, il brasiliano si sarebbe dovuto aggiudicare anche il Pallone d'Oro. "Ragazzi come Bellingham e Lamine stanno crescendo, ma anche lo stesso Vinicius, che avrebbe meritato la vittoria del Pallone d'Oro - il pensiero dell'attaccante portoghese - Non è stata una scelta equa a mio avviso. Lo meritava anche Rodri, ma credo che avrebbe meritato di vincere Vinicius anche per il gol in finale di Champions League. Anche per questo mi piace il Globe Soccer Awards, perché consegna i premi nella maniera più equa ed equilibrata possibile".

Gli altri riconoscimenti

Un compagno di squadra di Vinicius Junior, Jude Bellingham, si è aggiudicato altri due riconoscimenti, ossia quello di miglior centrocampista e il Maradona Award, riservato ai talenti che stanno forgiando il loro futuro nel mondo del calcio. A proposito di stelle giovanissime: Lamine Jamal ha conquistato il premio di miglior talento emergente. Tornando a parlare di Real Madrid, il club iberico è stato insignito del titolo di miglior club, Carlo Ancelotti ha ricevuto il premio di miglior all’allenatore del 2024 e Thibaut Courtois si è visto consegnare un riconoscimento per la carriera, come d'altronde è capitato al presidente dei Blancos, Florentino Perez. Per la carriera sono stati premiati pure Alessandro Del Piero, Neymar, Rio Ferdinand e Cristiano Ronaldo, nominato anche miglior giocatore in Medio Oriente, nonché miglior marcatore di tutti i tempi. Restando in tema di Medio Oriente, come miglior tecnico è stato eletto Jorge Jesus, tecnico dei campioni in carica dell’Arabia Saudita dell’Al Hilal, mentre la miglior società medio orientale è l’Al Ain. Riconoscimenti pure per l'agente Jorge Mendes, che ha ricevuto il titolo di miglior procuratore, e Piero Ausilio, il miglior direttore sportivo.

