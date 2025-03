Grande Gubbio, espugnato il campo del Carpi. Il successo lancia i rossoblù verso i playoff

CARPI

0

GUBBIO

2

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Cecotti, Zagnoni, Panelli, Rigo (st 1’ Verza); Mandelli, Casarini, Figoli (st 39’ Campagna); Puletto; Saporetti (st 18’ Cortesi), Sall (pt 41’ Gerbi). All. Serpini A disp. Lorenzi, Theiner, Calanca, Stanzani, Amayah, Fossati, Tcheuna, Rossini, Visani.

GUBBIO (4-3-3): Venturi; Zallu, Rocchi, Tozzuolo, Corsinelli; Rosaia, Proietti (st 22’ Faggi), Iaccarino (st 22’ D’Avino); Spina (st 43’ Maisto), Tommasini, D’Ursi (st 32’ Di Massimo). All. Fontana. A disp. Bolletta, Franchini, Rovaglia, David.

Arbitro: Peletti di Crema (Caldarola-Lo Calio)

Marcatori: st 25’ aut. Panelli, 48’ Tommasini.

NOTE: corner 10-5; ammoniti: Gerbi, Cecotti; recupero: pt 1’; st 4’.

GUBBIO – Missione compiuta. Il Gubbio torna dallo scontro diretto di Carpi con tre punti pesantissimi che lanciano i rossoblù verso i playoff. In un match equilibrato è un episodio fortunoso a sbloccarla, ma la squadra di Fontana ha il merito di tenere bene il campo e portare a casa una vittoria importante per classifica e morale. Dopo 16’ il destro a giro di Sall fa la barba al palo, poi è il Gubbio che crea di più. Sorzi sfoggia i suoi riflessi al 19’ su un cross deviato dalla traiettoria beffarda e poco dopo sul destro ravvicinato di D’Ursi messo in corner. Dalla bandierina Tozzuolo fa la sponda per Tommasini che in girata viene murato dal portiere avversario. Il finale di tempo è invece in favore dei carpigiani: al 36° il triangolo Mandelli-Casarini manda al tiro il primo ma termina a lato, qualche minuto più tardi è Casarini che prova a sfruttare l’assist di Saporetti ma viene murato sul più bello. Ci riprova allora Saporetti, che da ottima posizione non trova però la porta al 45°. Nella ripresa le emozioni faticano ad arrivare, ma il Carpi ci crede di più. Al 53° il mancino di Gerbi è deviato in corner, poco dopo il diagonale da destra di Zagnoni finisce fuori di poco. Al 62° Figoli ci prova dal limite ma manda alto, due minuti dopo il destro radente di Tommasini impegna Sorzi in distensione. In un apparente equilibrio è un episodio che stappa il match. Al 70° Spina crossa verso Rocchi la cui sponda è respinta da Sorzi sulla coscia del suo difensore Panelli, con la sfera che finisce in rete. Da qui in avanti il Gubbio riesce a gestire il vantaggio senza correre particolari pericoli, legittimando la vittoria al 93°: Di Massimo serve Tommasini che si muove bene con la linea del fuorigioco e davanti la porta non sbaglia e torna al gol dopo un mese e mezzo circa.

Federico Minelli