"Grave condizione del dg della Fiorentina Joe Barone: la famiglia accanto, atteso l'arrivo del presidente Commisso"

Il dg della Fiorentina Joe Barone resta ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. La situazione rimane molto grave, e la lotta fra la vita e la morte del direttore generale del club è affidata ai macchinari a cui Barone è legato dalla sera di domenica, dopo l’intervento al cuore. La famiglia si è riunita all’ospedale con i quattro figli del dirigente viola atterrati a Malpensa con un volo da New York. Intorno alle 15, la famiglia Barone è rientrata per qualche ora in albergo per poi rientrare dopo le 18 per stare vicino a Joe. Domani atteso l’arrivo del presidente Commisso.