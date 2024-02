Grosseto-Aglianese 0-0. Né gol, né emozioni

Termina senza reti l’allenamento congiunto tra Grosseto e Aglianese disputato ieri poemriggio allo "Zecchini" sotto una fitta acqua. Uno scialbo 0-0 che non ha offerto emozioni e con mister Malotti che, in fase di esperimenti, ha presentato un inedito 4-2-4 con Macchi, Prati, Aprili, Grasso; Cretella, Davì; Riccobono, Rinaldini, Marzierli, Romairone. Nel primo tempo conclusioni senza pretese di Rinaldini e Davì mentre gli ospiti di mister Baiano hanno controllato la situazione. Da registrare, intorno alla mezzora, una piccola "zuffa" scoppiata a centrocampo fra I giocatori delle due squadre dopo una reazione di Rinaldini, che aveva subito un fallo da un difensore. Nella ripresa le solite sostituzioni. Al 40’ Nocciolini tutto solo davanti al portiere sbaglia la più facile delle occasioni con un colpo di testa. Grosseto: Raffaelli, Cretella, Davì, Marzierli, Rinaldini, Riccobono, Aprili, Macchi, Prati, Romairone, Grasso. A disp. Sclano, Bruni, Sacchini, Cozzolino, Russo, Bensaja, Magnani, Colledan, Porcu, Nocciolini. All. Malotti. Aglianese: Nannetti, Iacoponi, Fiaschi, Silvestro, Mascari, Marino, Grilli, Poli, Maloku, D’Ancona, Viscomi. A disp: Moretti, Valentini, Fontana, Pupeschi, Perugi, Remedi, Della Pietra, Delledonne, Capuana, Tana, Sow, Vanni, Zumpano. All. Baiano