Gubbio all’esame Arezzo

Stasera torna in campo il Gubbio. Alle ore 20:45 i rossoblù saranno impegnati nel primo turno infrasettimanale della stagione, che li vedrà affrontare l’Arezzo di mister Troise. Squadra ben costruita in estate, arriva da un ottimo periodo di forma con due vittorie consecutive; Taurino è consapevole della loro qualità e mette in guardia i suoi: "Ci aspetta un altro esame importante contro una squadra forte individualmente e come collettivo. L’abbiamo detto sin dall’inizio che è un girone equilibrato con squadre di livello e attrezzatissime: l’Arezzo è una di queste". Tra i nomi in rosa spiccano quelli offensivi, tra cui Ogunseye, Tavernelli, Pattarello e Gucci: "Non so se l’attacco è il loro punto forte – prosegue Taurino – comunque è un reparto in cui hanno tante opzioni e qualità diverse. È una rosa di ottimo valore, noi dovremo essere bravi a limitare alcune loro azioni ma allo stesso tempo dobbiamo pensare a ciò che vogliamo proporre noi". Quella con il Campobasso non è stata la miglior prestazione degli eugubini, ma l’avvio di campionato è sicuramente ottimo: "Speravamo di fare una buona partenza: sicuramente si è lavorato tanto per fare questo e i ragazzi si sono messi a disposizione sin da subito, fattore fondamentale per portare a casa questi punti. Ovvio che noi abbiamo ancora ampi margini di miglioramento, si deve crescere in tutte le situazioni di gioco e limare altri dettagli, anche caratteriali". A mettere i bastoni tra le ruote del Gubbio potrebbe pensarci il calendario fitto, con Taurino che ragiona su come far ruotare i propri giocatori: "L’idea è sempre quella di mettere in campo la formazione migliore, ma quando si gioca tanto si devono valutare le condizioni fisiche e cercare di mettere in campo dei giocatori che possano fornire performance importanti. Tutti comunque ci stanno mettendo tanto impegno, ci sono alcuni ragazzi che sono arrivati un po’ indietro con la preparazione e li stiamo mettendo in pari. Ci può stare di vedere qualche interprete diverso". Si va dunque verso un altro turno di riposo per Rosaia, mentre difficilmente vedremo cambiamenti in difesa. In avanti spazio a Franchini e Giovannini, rebus per il posto da prima punta tra D’Ursi (che potrebbe rifiatare) e Tommasini con quest’ultimo in vantaggio.

(3-4-1-2) Venturi; Tozzuolo, Rocchi, Pirrello; Corsinelli, Iaccarino, Proietti, David; Franchini, Giovannini; Tommasini. Federico Minelli