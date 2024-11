Gubbio, arriva il Rimini

Con un calendario così fitto c’è poco tempo per riposarsi. Ma forse, visto il periodo negativo del Gubbio, è meglio così. I rossoblù tornano oggi in campo (ore 17:30) contro il Rimini al "Barbetti", con la volontà e la necessità di chiudere questo "momento no" e tornare a viaggiare su binari più tranquilli.

Mister Taurino, che oggi si gioca se non tutto, quasi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, parlando a 360° della situazione attuale: "Non ho parlato direttamente con il presidente ma con Pannacci e Degli Esposti. Abbiamo analizzato alcune situazioni, sicuramente da parte loro mi hanno dimostrato ancora fiducia". Esordisce così il tecnico leccese, che poi parla degli avversari odierni: "Sarà una gara complessa come tutte le altre. Affronteremo una squadra che ha dimostrato grande solidità, a me piace soprattutto la loro capacità di essere umili; ci renderanno la partita difficile, dovremo avere lo spirito e la voglia dell’ultima partita in casa, facendo in modo che la rabbia agonistica che abbiamo dentro non sfoci poi in qualche gesto poco lucido".

Inevitabile tornare sull’ultima gara di pochi giorni fa, anche a mente più lucida: "L’espulsione di Maisto da regolamento è giusta, per me non c’è particolare violenza ma il gesto va punito, così come il secondo cartellino giallo di Proietti - conitnua l’allenatore del Gubbio – Se dobbiamo andare nello specifico, la prima ammonizione di Proietti è esagerata e arriva da un fallo non fischiato su Iaccarino.

Diciamo che in un periodo poco fortunato in generale non abbiamo fortuna neanche con gli arbitri".

In ultimo arriva un appello ai tifosi: "Ai tifosi vorrei chiedere di incitare e di stare vicino alla squadra nel corso dei 90 minuti, perché è un momento difficile per il Gubbio e tutti noi siamo il Gubbio, non solo Taurino o i giocatori".

Capitolo infermeria: Tommasini è l’unico recuperato, Franchini sta meglio e potrebbe riaggregarsi al gruppo la prossima settimana, per D’Ursi e Di Massimo c’è ancora da attendere. Questa quindi la probabile formazione:

(3-5-2): Venturi; Tozzuolo, Rocchi, Stramaccioni; Corsinelli, Rosaia, Iaccarino, Fossati, David; Giovannini, Rovaglia.

All. Taurino.

Federico Minelli