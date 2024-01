Gubbio, brindisi in rimonta. Espugnato il campo del Pineto

PINETO

1

GUBBIO

2

PINETO (3-4-1-2): Tonti; Villa, De Santis, Marafini (st 13’ Gambale); Baggi, Lombardi (st 30’ Amadio), Germinario (st 13’ Njambe), Borsoi (st 30’ Iaccarino); Manu (st 1’ Teraschi); Volpicelli, Chakir. All. Amaolo A disp. Mercorelli, Grilli, Della Quercia, Macario, Foglia.

GUBBIO (4-3-1-2): Vettorel; Corsinelli (st 13’ Frey), Pirrello (st 30’ Brogni), Tozzuolo, Mercadante; Mercati (st 13’ Dimarco), Casolari (st 25’ Rosaia), Bulevardi (st 25’ Bumbu); Chierico; Di Massimo, Udoh. All. Braglia A disp. Greco, Montevago, Guerrini, Spina, Bernardotto.

Arbitro: Renzi di Pesaro (Barbiero-Brunetti)

Reti: pt 1’ Volpicelli, 8’ Udoh, 45’ Mercati.

NOTE: corner 5-1; ammoniti: Marafini, Di Massimo, Mercati, Bulevardi, Frey, Casolari, Baggi; espulso Di Massimo al 3’ st per condotta violenta, al 43’ st Baggi per doppia ammonizione.

PINETO – Parte alla grande il 2024 rossoblù. Seconda vittoria consecutiva, espugnato il campo del Pineto che finora non aveva mai perso in casa. Se il gol di Volpicelli, che dopo 17 secondi si avventa su un pallone vagante, sterza su Pirrello e dal limite fredda Vettorel, può sembrare il sintomo di una partita approcciata male, la reazione è immediata. All’8°, infatti, Tozzuolo recupera alto e, come all’andata, Di Massimo trova Udoh che col tocco sotto pareggia i conti. Il Pineto accusa il colpo e i rossoblù cercano il sorpasso a più riprese. Ci prova due volte Udoh, ma in entrambi i casi manda alto: al 12° il destro sottomisura è impreciso, tre minuti dopo l’incornata non trova lo specchio. A chiudere venti minuti di alta intensità ci pensa Mercati, che su un’uscita avventata di Tonti cerca il gol a porta sguarnita, ma dalla distanza manda fuori. Il Pineto prova a scuotersi affidandosi al solito Volpicelli, che prima sfiora l’eurogol da punizione, poi mette in moto Manu, cross basso per Germinario il cui tiro viene murato. Il Gubbio legittima l’ottima prestazione in crescendo al termine del primo tempo: Di Massimo lancia Udoh che supera Tonti in uscita, palla arretrata per Mercati che col mancino fa 1-2. Nel secondo tempo cambia subito il match, perché dopo tre minuti Di Massimo colpisce un avversario a palla lontana, l’arbitro lo vede ed espelle il numero 7 rossoblù. Il Pineto parte alla ricerca del pari, ma il Gubbio è difensivamente perfetto. Al 55° ci prova Volpicelli da punizione ma manda largo, poi Njambe svetta in area ma manda alto. Gli spazi si riducono all’osso: all’86° Amadio calcia dal limite, ma Vettorel prolunga in corner. Due minuti dopo Baggi, ammonito da poco, entra male su Dimarco e viene espulso, poi al 90° Chakir manda fuori da pochi passi. Le emozioni ci sono fino al 97°: Vettorel smanaccia un corner, Teraschi col mancino spedisce a lato.