Gubbio, pari amaro dal dischetto. La Recanatese segna il 2-2 all’83’

RECANATESE (3-4-2-1): Mascolo; Shiba, Ferrante, Veltri; Raimo, Morrone, Fiorini (st 30’ Ferretti), Longobardi (st 23’ Pelamatti); Sbaffo, Carpani; Melchiorri. A disp. Meli, Verdini, Allievi, Prisco, Gomez, Lipari, Egharevba, Guidobaldi, Raparo, Mazia, Rizzo, Ahmetaj.

All. Filippi.

GUBBIO (4-3-1-2): Greco; Corsinelli, Pirrello, Signorini, Mercadante (st 1’ Dimarco); Mercati (st 1’ Rosaia), Casolari (st 26’ Brambilla), Chierico (st 1’ Bumbu); Di Massimo; Spina, Udoh (st 19’ Bernardotto). A disp. Vettorel, Tozzuolo, Desogus, Morelli, Galeandro.

All. Braglia.

Arbitro: Djurdjevic di Trieste (Zezza-Marchese)

Marcatori: pt 13’ Di Massimo (r), 31’ Sbaffo, st 35’ Di Massimo, 38’ Sbaffo (r).

NOTE: corner 11-4; ammoniti: Chierico, Carpani, Bumbu, Signorini; recupero pt 2’; st 5’.

GUBBIO – Pareggio amaro. Il Gubbio fallisce un’altra occasione per chiudere il discorso quinto posto, in una partita combattuta ma segnata da tanti errori. La Recanatese ha fame di punti e lo dimostra da subito: al 10° Greco si oppone prima a Carpani con i piedi e poi a Sbaffo sul tap-in.

La gara cambia però due minuti dopo, quando Spina si guadagna un (dubbio) calcio di rigore e Di Massimo, dal dischetto, spiazza Mascolo e porta avanti i rossoblù. I padroni di casa la rimettono in parità alla mezzora: Sbaffo si allarga in area sulla destra, il suo cross al centro sembra facile per Greco che però sbaglia la presa e trascina la sfera oltre la linea.

Il sussulto del Gubbio, che sembra essersi adagiato troppo sul vantaggio, arriva al 36°, con Mercadante che si avvita in area sul corner di Spina ma manda a lato di poco, ma sono ancora i giallorossi ad andare a vicini al gol. Tre minuti dopo, infatti, Greco deve superarsi ancora su Carpani, poi Sbaffo calcia a botta sicura ma viene murato da Signorini. Braglia inserisce Rosaia, Bumbu e Dimarco per Mercati, Chierico e Mercadante e la prima occasione capita sul destro di Udoh che trova però un reattivo Mascolo a dire di no.

I padroni di casa sono vivi e sfiorano il vantaggio al 62°: Carpani si gira e calcia in area, Greco vola e alza in corner. Dalla bandierina colpo di testa di Melchiorri ma ancora Greco, in due tempi, dice di no. La partita scorre tranquilla ma il finale è infuocato. Mascolo è miracoloso su Di Massimo e Veltri salva sul tap-in di Rosaia al 79°, ma un minuto dopo il fantasista abruzzese parte in contropiede e col destro incrociato indovina l’angolino e sigla la doppietta. La gioia dura poco: su azione di corner Greco salva su Veltri, Sbaffo si avventa sulla ribattuta ma Signorini lo stende. Il numero 10 dagli undici metri chiude il destro e firma il 2-2 finale, un risultato giusto che rimanda il discorso finale agli ultimi 90 minuti del campionato.