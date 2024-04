Gubbio per sfatare il tabù

Si avvicina sempre più la sfida di campionato con la SPAL in programma domenica pomeriggio (alle ore 18:30). Il Gubbio di Braglia scenderà in campo al “Paolo Mazza” di Ferrara, uno stadio sicuramente dal grande fascino ed abituato a palcoscenici più importanti, con un settore ospiti decisamente importante. La capienza dello spazio ricavato nella Curva Est è infatti di 1.490 spettatori, e i tifosi rossoblù che seguiranno la squadra in trasferta hanno la possibilità di acquistare i biglietti fino a sabato sera alle ore 19. I tagliandi sono in vendita online e nei punti vendita Vivaticket (a Gubbio tabaccheria 2000 e tabaccheria Sebastiani), al prezzo di 12 euro

per il biglietto intero, 8 euro per quello ridotto e under 18.

Andare in trasferta per cercare, oltre a punti importanti in chiave playoff, anche di sfatare un tabù che dura da quasi venti anni: il Gubbio non vince sul campo della SPAL dal lontano 2005/2006: era il girone B della Serie C2, e alla 18° giornata (la prima di ritorno), gli umbri s’imposero per 1-2 grazie ai gol di Tresoldi su rigore e di Chafer pochi minuti dopo.

Da lì in poi quattro sconfitte in quattro match giocati, tutti per 1-0: 2006/2007, 2007/2008, 2010/2011 (l’anno della promozione in Serie B) e 2014/2015. Più in generale, quella della stagione 05/06 è stata l’ultima vittoria rossoblù contro gli estensi:

da lì in poi sei vittorie per la SPAL e tre pareggi, l’ultimo per 0-0 nella gara di andata di questo campionato di

serie C.