Il rap in Serie A: Guè Pequeno canterà prima della gara tra Como e Verona

Como, 26 settembre 2024 – “Il golden boy del rap è qua, chiedilo pure al mister, Tatatanta roba fra è tra le capoliste”: così rappava Guè Pequeno nel 2013 nel pezzo “Business”, inserito nell’album “Bravo Ragazzo”. I riferimenti calcistici del rapper milanese, però, non si fermano qua: sono tantissimi i brani nei quali Cosimo Fini (ossia Guè) cita episodi legati al mondo del calcio. Basti pensare al brano “Gol”, in collaborazione con Sfera Ebbasta, nell’album X2VR di quest’ultimo uscito a novembre 2023, oppure la famosissima “PES”, canzone dei Club Dogo, inserita nell’album “Noi siamo il club”, interamente dedicata al calcio e al videogioco Pes, ora diventato eFootball. Anche alcuni album di Guè si rifanno completamente al mondo del calcio: basti pensare al progetto “Il Ragazzo d’oro”, il primo del rapper milanese da solista, pubblicato nel 2011, che contiene il riferimento al “Golden boy” calcistico. Nel corso degli anni, Guè Pequeno è passato da “Golden Boy” a leggenda del rap, e nella giornata di domenica 29 settembre il rapper milanese sarà il primo del suo genere a cantare in uno stadio prima dell’inizio di una partita di campionato.

Il Como, infatti, ha annunciato tramite i suoi profili social che prima della sfida allo stadio Sinigaglia contro l’Hellas Verona andrà in scena un live pre-match, nel quale si esibirà Guè. “Il godfather del rap italiano sbarca sul lago: per la prima volta in Italia un artista del calibro di Guè si esibirà live nel pre-match di una partita di Serie A. L’appuntamento è domenica 29 settembre alle 14 allo stadio G. Sinigaglia di Como. The sound of the Lake, episodio 1: quest’anno la musica sarà protagonista in casa del Como”, si legge nel post su Instagram di Rolling Stone Italia, in collaborazione proprio con la società lombarda. Quella di domenica, quindi, sarà la prima volta nella quale Guè canterà prima di un match di Serie A, ma non la prima volta nella quale il rapper milanese canterà in uno stadio: lo scorso 28 giugno, in occasione della reunion dei Club Dogo, Guè, Jake La Furia e Don Joe si sono esibiti allo stadio San Siro, cantando le hit più famose dello storico gruppo milanese, ma quel giorno non vi era nessun match in programma dopo lo show. L’esibizione di Guè sul prato di Como è sicuramente una novità per quanto riguarda il panorama calcistico e musicale italiano, che tende un po’ a imitare quanto negli Stati Uniti accade annualmente in occasione del Super Bowl, finale del campionato di NFL dove si esibiscono sempre alcuni tra gli artisti più famosi del panorama musicale americano. Siamo di fronte a una nuova era dello sport e della musica italiana?

