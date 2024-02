Guida, il neopresidente del Fano, si presenta: "Volevo il club da mesi, per ora salviamoci"

L’Alma Juventus Fano da lunedì 12 febbraio è ufficialmente di patron Salvatore Guida. Nella giornata di ieri infatti il neo presidente si è recato in Campania dall’ex proprietario Mario Russo per adempiere alle ultime operazioni burocratiche, compresa la ratifica della firma alla camera di commercio. "È stato già tutto fatto, oggi (ieri ndg) sono insieme al signor Mario Russo non soltanto per ritirare i faldoni fiscali, ma anche per la ratifica della firma in camera di commercio, in quanto abbiamo preferito farla in presenza e non tramite firma digitale. Il capitolo si è chiuso già venerdi, e questo è il primo giorno lavorativo utile, quindi oggi possiamo dichiarare conclusa l’operazione di passeggio quote" spiega Guida. Gentile e calmo nei modi, il presidente granata non si sottrae alla normale curiosità della tifoseria e della città, e con voce rassicurante spiega come è nato l’interesse per l’Alma Juventus Fano: "Mi sono avvicinato al Fano già a fine primavera 2023, intorno a maggio-giugno, ero già in contatto con l’allora presidente Mario Russo per la cessione, ma Russo in quel momento ha bocciato due mie proposte di acquisizione. Mi sono riavvicinato. Ci ho ritrovato anche durante il ritiro poi è cominciata la stagione e nel frattempo i rapporti tra me e Russo erano comunque normali, quello di due imprenditori che si sono conosciuti e si sono rapportati sempre in maniera cortese. Considerata la situazione che si era creata poco prima di Natale ho ritenuto opportuno fare un estremo tentativo con Russo, e fortunatamente questa volta c’è stata la fumata bianca. I conti della società e tutto il resto sono già stati già analizzati questa estate. Ci tengo a precisare che non ho acquistato la società dalla sera alla mattina, anzi ci ho messo ben nove mesi, ma mentre lavoravo per l’acquisizione non mi sono mai fatto pubblicità come avrebbero fatto altri".

Quanto alla scelta di Petritola nel ruolo di direttore generale, "Petritola è stato con me un periodo a Grosseto, l’ho conosciuto nella società toscana, è un ragazzo meraviglioso, un abile professionista, i rapporti sono sempre stati buoni tra noi e ho trovato giusto portalo con me a Fano. Per il resto ho dato piena fiducia in toto alla dirigenza, mister Cornacchini ha la mia più ampia fiducia, la squadra non c’è nemmeno da dirlo, sono veramente ragazzi fantastici e insieme viaggeremo verso l’obiettivo salvezza". Il presidente Salvatore Guida tornerà in settimana a Fano per incontrare il sindaco Massimo Seri e venerdì mattina verrà tenuta la conferenza stampa di presentazione.