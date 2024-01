Guizzo nel recupero. Colpo Lumezzane con Pogliano. Il gol decisivo arriva a tempo scaduto

Sconfitta amara per la Pergolettese che allo stadio Voltini viene superato di misura dal Lumezzane. Gli ospiti si aggiudicano l’intera posta in palio grazie alla rete nel recupero siglata da Pogliano. La Pergo disputato un buon primo tempo, ma nella ripresa lascia colpevolmente l’iniziativa del gioco in mano al Lumezzane che si rende pericoloso in diverse circostanze fino al gol vittoria siglato nei minuti di recupero. La cronaca della partita: al 6’ di gioco Lume vicino al gol con una conclusione di Spini, ma Soncin è attento e non si lascia sorprendere. Al 17’ la risposta della Pergo con un tiro di Figoli, la sfera esce di un niente. Al 10’ della ripresa bel tiro a giro di Guiu Villanova, il pallone sfiora il palo alla destra di Filigheddu. Al 47’, in pieno recupero, Lume in gol con Pogliano che fulmina Soncin e regala i tre punti ai suoi.

Raffaele Sisti