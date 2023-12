"Cyrano": Inchiesta della Guardia di Finanza su Frode Fiscale

Frode fiscale per oltre 10 milioni nel mondo dello sport e non solo: si chiama "Cyrano" l’inchiesta della Guardia di Finanza che ieri ha portato all’acquisizione di documenti contabili presso la sede dell’Hellas Verona. Al patron del Verona, Maurizio Setti, viene contestata una somma di 300mila euro relativa all’anno 2019. L’inchiesta nei confronti della società modenese D.a.l. Worldwide Distribution srl riguarda fatture per operazioni inesistenti nei confronti di 22 società sportive, che avrebbero così maturato indebiti crediti fiscali ed evaso l’Iva. Tra gli altri nomi coinvolti quello di Matteo Bonini, vicecampione europeo e italiano nel supercross e motocross. "La Guardia di Finanza sta indagando su una società terza e non sull’Hellas Verona. Il Club ha spontaneamente messo a disposizione le proprie risultanze contabili", ha spiegato il Verona in una nota, negando indagini sugli sponsor.