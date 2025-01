Scatto Lazio, tris per la Champions. Il Verona americano stecca la prima

verona

0

LAZIO

3

VERONA (3-4-1-2): Montipo’ 6; Dawidowicz 5.5 (1’ st Livramento 5.5), Coppola 5, Ghilardi 5.5; Tchatchoua 4.5 (28’ st Faraoni 6), Serdar 6.5, Duda 4.5, Bradaric 5; Suslov 5 (20’ st Kastanos 5.5); Sarr 5 (28’ st Belahyane 6), Tengstedt 5.5 (20’ st Lazovic 5.5). Allenatore: Zanetti 5.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel 6; Hysaj 6, Gigot 7 (20’ st Romagnoli 6), Gila 6, Tavares 6.5 (28’ st Pellegrini 6); Guendouzi 6.5, Rovella 6.5 (39’ st Castrovilli sv); Isaksen 6 (22’ st Pedro 5.5), Dia 7.5, Zaccagni 7 (22’ st Dele-Bashiru 6); Castellanos 5.5. Allenatore: Baroni 6.5.

Arbitro: Fabbri di Ravenna 6.

Reti: 2’ pt Gigot, 21’ pt Dia; 13’ st Zaccagni.

Note: espulso Duda, al 44’ st, per doppia ammonizione. Ammoniti Gigot, Dawidowicz, Coppola, Bradaric, Tavares, Ghilardi.

VERONA

La Lazio fa un robusto passo avanti nella lotta per il quarto posto, e torna alla vittoria dopo un digiuno di tre gare. Di grande froza, il successo con un rotondo tris al Bentegodi. E l’ex Baroni riscavalca la Juve in classifica.

Il Verona cambia proprietà, ma non migliora la sua deficitaria struttura difensiva. Ne approfittano i biancocelesti che passano subito con Gigot e raddoppiano con Dia dopo 20’. Si accende il Verona, che colpisce la traversa con Serdar. Ma poi sull’ennesimo svarione difensivo, di Tchatchoua, Zaccagni chiude il conto ma, da ex, non esulta.

La Lazio è lì, forse la lotta per lo scudetto non la riguarda più, ma è totalmente in lotta per la Champions, con tutto quello che ne consegue in termini finanziari e di prestigio.

"Era una partita complicata e difficile. L’abbiamo resa un po’ più facile perché siamo entrati in campo con grande voglia e umiltà – ha detto Baroni nel dopopartita ai microfoni di Sky. La squadra ha dominato la gara con grande personalità, mettendo in grande difficoltà il Verona che è una formazione che sta bene. Per noi è stato importante recuperare dei giocatori, alcuni mancano ancora all’appello ma saranno presto con noi. Adesso c’è da recuperare energie perché giovedì abbiamo una partita delicata ed importante, contro un avversario di altissimo livello". Il riferimento è al match dell’Olimpico contro la Real Sociedad in Europa League. La Lazio occupa il primo posto in coabitazione con l’Atletico Bilbao.

"Questa squadra ha trovato il suo vestito perfetto – dice ancora Baroni – ma non è sempre facile usufruire di tutti. Abbiamo avuto delle assenze forzate, ma quando la squadra gioca così interpreta bene la partita. Vogliamo costruire questa forte identità, qualche volta lo faremo anche con altri interpreti perché bisogna gestire le tante gare nella settimana. La squadre deve rimanere centrata nel lavoro, io sono contento".