Verona-Milan: Fonseca punta ancora su Jimenez sulla sinistra. Terracciano in mediana

Verona, 20 dicembre 2024 – Il treno su cui viaggiano le prime tre della classe è ormai lontanissimo per il Milan di Paulo Fonseca che vuole però quantomeno provare a restare in scia quello che porta ad un posto in Champions League e che al momento dista otto lunghezze lunghezze (con la partita contro il Bologna da recuperare). Per recuperare terreno, però, i rossoneri dovranno giocoforza ritrovare la via del successo con continuità: il primo passo da compiere sarà questa sera, alle 20.45, (il match sarà trasmesso su Dazn), nell’ anticipo del 17° turno di Serie A in casa dell’Hellas Verona di Paolo Zanetti, reduce dal blitz balsamico sul campo del Parma e pronto al cambio di proprietà con il passaggio dalle mani di Maurizio Setti a quelle del Fondo Statunitense Presidio Investors: “Tutte le partite sono importanti – ha spiegato il tecnico rossonero Paulo Fonseca nella conferenza stampa della vigilia –. Quella contro il Verona sarà una gara difficile ma come sempre la squadra si è preparata per vincere”. Nonostante una stagione sin qui difficoltosa e contraddistinta da alti e bassi: “Io da dentro so come è l’atmosfera ed è bellissima ed è sempre cosa buona che ci sia una situazione così. La settimana è stata come le altre con il giusto clima per lavorare. Così è più facile. Non ho mai percepito una squadra senza fiducia, triste e senza voglia di lavorare”.

A complicare la situazione rossonera in vista della gara di questa sera c’è poi una lunga lista di infortunati, a cui si è aggiunto anche Alvaro Morata, fermato dalla tonsillite: “Ho detto che eravamo senza infortuni – scherza il portoghese – e sono cominciati: Pulisic è arrivato dalla Nazionale con un problema, ora ci sono Musah e Loftus-Cheek e si è aggiunto anche Morata che ha una tonsillite. Sarà un’opportunità per i giovani. Camarda? Non in tandem con Abraham proprio perché siamo senza Morata e alternative”. Alquanto probabile la conferma di Jimenez dal 1’ al posto di Theo Hernandez: “Ho parlato con Theo. La sua situazione è facile: ha giocato tanto, anche in Nazionale e deve ancora ritrovare la miglior condizione. Per noi è importantissimo e la sua esclusione non è una punizione”.

Le scelte di Zanetti e Fonseca

Zanetti dovrebbe affidarsi a gran parte dell’undici titolare che ha sbancato Parma, schierato però con il 3-5-1-1: Dawidowicz, Coppola, Ghilardi dovrebbero essere i tre centrali a protezione di Montipò. Sugli esterni Tchatchouà e Lazovic, con Belahyane, Serdar e Duda a presidiare il centrocampo. Sulla trequarti, invece, Suslov che supporterà la punta Sarr. Consueto 4-2-3-1 per il Milan di Paulo Fonseca: tra i pali della porta rossonera ancora Maignan, che avrà davanti a sé la linea a quattro formata da Emerson Royal, Gabbia, Thiaw e Jimenez, ancora una volta preferito a Theo Hernandez sulla sinistra. La grande sorpresa è l’esperimento Terracciano in mediana al fianco di Fofana, con Reijnders spostato sulla trequarti assieme a Chukwueze e Leao per supportare Abraham. Orari e dove vedere la partita: la gara Hellas Verona-Milan, valida come primo anticipo del diciassettesimo turno del campionato di Serie A, sarà trasmessa venerdì 20 dicembre 2024 alle ore 20.45 in esclusiva su Dazn.

Probabili formazioni

Hellas Verona (3-5-1-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Serdar. Duda, Lazovic; Suslov; Sarr. All. Zanetti. Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Terracciano, Fofana; Chukwueze, Reijnders, Leao; Abraham. All. Fonseca.