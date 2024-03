I commenti. Filippi: "Mi assumo la responsabilità del ko»

Non nasconde la sua delusione Giacomo Filippi, nel post-gara del “Nespoli” dopo il pesante 4-1 subito dalla Recanatese, in uno scontro diretto per la salvezza che ha mostrato tutte le difficoltà in trasferta della squadra marchigiana: "Mi aspettavo l’impatto alla partita dell’Olbia – ha esordito l’allenatore –. Sapevamo di incontrare una squadra in difficoltà, che ha bisogno di punti. Il rammarico sta tutto nel non aver saputo stoppare l’onda d’urto dell’avversario. Mi assumo le responsabilità del risultato, ma avevamo preparato la partita consapevoli di cosa avremmo trovato. Siamo venuti meno, mancando in questo aspetto". Non è bastata alla Recanatese l’ennesima prodezza di Alessandro Sbaffo. Sull’1-1, anziché provare a vincere la partita, i giallorossi sono stati travolti dall’Olbia: "Analizzando la prestazione a mente fredda, tutti i duelli, tutte le seconde palle, che sono una delle caratteristiche dell’Olbia, sono state vinte dal nostro avversario. Eravamo riusciti a riagguantare il risultato, ma abbiamo sofferto troppo la loro fisicità. I loro gol sono tutti errori nostri, errori di superficialità", ha proseguito Filippi (nella foto). Nel prossimo turno, la Recanatese si giocherà buona parte delle chance di evitare i playout contro l’Ancona, in un derby che si prospetta infuocato. Si gioca al “Tubaldi”, dove la Recanatese ha vinto le ultime due partite. E questa è già una buona notizia per Sbaffo e compagni: "La lotta per la salvezza è una lotta cruda, dobbiamo capire che bisogna battagliare in ogni partita, con il coltello tra i denti e lottare su ogni palla, aspetto che contro l’Olbia è assolutamente venuto meno. Queste partite a volte sono anche salutari, anche se in questo momento della stagione non dovrebbero mai accadere. Ora sta a noi uscirne fuori nel migliore dei modi", ha concluso Filippi.