I giorni prima dei playout: "Recanatese, serve calma"

La Recanatese è nel pieno "della lunga marcia" che la porterà alla doppia sfida playout con la Vis Pesaro (andata al "Tubaldi" domenica 12 Maggio alle 18). Dieci giorni che debbono essere utilizzati al meglio per presentarsi al top delle condizioni fisiche e mentali nel contesto di uno spareggio salvezza che nessuno voleva e che sembrava anche evitabile dopo il poker di reti rifilato il 7 aprile alla Carrarese, ma che si è materializzato raccogliendo appena un punticino nelle ultime tre partite. Affrontarlo poi in posizione svantaggiata è un ulteriore handicap non indifferente e che metterà ancora di più alle corde la compagine giallorossa chiamata a sfruttare al massimo il fattore campo per poi giocarsi tutto al Benelli il 19 maggio. Superfluo ricordare anche l’andamento "bipolare" della squadra, spesso irresistibile in casa quanto evanescente in trasferta mentre molti, con un pizzico di nostaglia, rammentano il cammino immacolato nel girone di ritorno dello scorso anno lontano dalle mura amiche e che condusse addirittura al raggiungimento dei playoff. Qual è però la modalità migliore per affrontare questo percorso in attesa del primo match lo abbiamo chiesto al "decano" degli allenatori, Osvaldo Jaconi che, di questi delicatissimi confronti è una vera e propria autorità in materia, ricordando i suoi precedenti con Fano, Castel di Sangro e Savoia: "non conoscendo nello specifico la realtà – dice – è difficile poter dare dei consigli. In linea generale posso dire che l’allenatore sa meglio di tutti come gestire ed amministrare il suo gruppo, ma non c’è una medicina particolare che possa valere per tutti. Se il gruppo è composto da uomini veri non c’è bisogno di esasperare troppo l’importanza di gare che valgono una stagione".

Insomma serenità e buon senso?

"Esatto, sono proprio queste le accortezze, se le vogliamo definire così, da mettere in campo. I giocatori d’altronde vivono già certe partite con grande energia e sono sicuramente persone responsabili. Non serve alzare i toni ma restare sul pezzo e concentrati".

Quanto può incidere lo svantaggio del fattore campo e la necessità di fare un gol in più?

"Chiaro che la prima partita è fondamentale e la Recanatese non può sbagliare nulla, ma nella storia recente abbiamo assistito a capovolgimenti, anche clamorosi, dei pronostici".

Intanto la Società ha reso noto che la prevendita partirà la prossima settimana sui canali Vivaticket e nella sede dello stadio con la Tribuna coperta a 20 Euro, la centrale scoperta a 15 Euro, la laterale scoperta a 12 Euro così come la curva ed il settore ospiti con le riduzioni per gli under 12, donne ed over 67 e tesserati del settore giovanile. Non sono validi gli abbonamenti stagionali.