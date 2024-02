I gorgonzolesi. Giana al completo per la sfida al Novara. Fall ultimo innesto

Dopo la caduta in casa dell’inarrestabile capolista Mantova, per la Giana arriva oggi l’opportunità per risalire la china contro il Novara, terzultimo nel girone A della Serie C e reduce da una netta sconfitta contro l’altra corazzata del torneo, il Padova. La buona notizia per il tecnico, Andrea Chiappella, è che non ci sono defezioni da segnalare. Il gruppo è stato ritoccato in gennaio con due arrivi, quelli di Christian Acella per il centrocampo in prestito dalla Cremonese e di Mbarick Fall (nella foto), attaccante svincolato dopo un girone d’andata al Brindisi. Nel reparto offensivo è stato invece ceduto a titolo definitivo Tommaso Fumagalli, accasatosi al Como. Soltanto sei i precedenti tra le due formazioni. Tre le vittorie dei piemontesi, due i pareggi e una sola vittoria della Giana nel 2019, reti di Piccoli e Pinto per i gorgonzolesi a rendere vano il gol di Capanni. A queste gare si aggiunge l’amichevole precampionato vinta 2-0 dalla Giana, mentre nella sfida d’andata Scappini e Perna hanno fissato il punteggio sull’1-1. Stavolta, però, gli uomini di Chiappella avranno il vantaggio del fattore campo e di una classifica che sorride molto più che agli avversari di giornata.

M.T.