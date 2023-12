I precedenti: anche in serie A nel 1993. Il derby dell’Adriatico si avvicina: in casa i dorici sono avanti

Quello contro il Pescara – sconfitto 2-0 in Coppa l’altra sera dal Catania, con gli ultras siciliani che hanno assaltato il pullman dei tifosi pescaresi prima del calcio d’inizio – è un derby dal sapore di storia. Ancona e Pescara, infatti, si sono affrontate in ben 36 occasioni dal Dopoguerra, e, curiosamente, sia la prima partita sia l’ultima in ordine cronologico sono finite 1-1. La prima è datata 1945-46 – era l’Ancona di Piccini – l’ultima è quella di due stagioni fa, il ritorno al Del Conero con Colavitto sulla panchina dorica e Auteri su quella pescarese, con i gol di Rolfini e Pompetti. Sono quindici i derby dell’Adriatico giocati ad Ancona, e contano sei vittorie dell’Ancona, sette pareggi e due vittorie del Pescara. Uno solo il confronto in serie A, quello che si è giocato nella stagione 1992-93, per la precisione il 23 maggio 1993, che è finito 5-3 per l’Ancona di Vincenzo Guerini, mentre sulla panchina biancazzurra c’era Vincenzo Zucchini.

Partita, tra l’altro, giocata tra due squadre già retrocesse e forse anche per questo meno attente al risultato finale. La storia di quella partita rocambolesca racconta comunque di un’Ancona in vantaggio con Agostini, poi il pari di Sivebaek, quindi a segno ancora Agostini e Vecchiola, il gol, ancora Agostini a completare una storica tripletta, poi il gol di Massimiliano Allegri, oggi stimato allenatore, sulla ribattuta del calcio di rigore calciato dallo stesso Allegri e respinto da Nista, infine il gol di Ermini per il conclusivo 5-3. Curiosamente, la partita di andata in quel campionato si era conclusa sul punteggio di 4-3 per il Pescara, dunque ben 15 gol tra il derby d’andata e quello di ritorno.

Calcio d’altri tempi. In serie B, tra stadio Dorico e Del Conero, Ancona e Pescara si sono incontrate otto volte, con tre vittorie dell’Ancona e cinque pareggi, e l’ultima partita è datata 25 marzo 2001, derby concluso dall’Ancona per 3-2 in proprio favore. Era l’Ancona di Fabio Brini, dall’altra parte c’era Delio Rossi, il Pescara andò in vantaggio 0-2 con i gol di Zoppetti e Palladini, quindi la rimonta dell’Ancona con le reti realizzate prima da Montervino e Parlato e, infine, il gol vittoria siglato da Vieri al 93’, in pieno recupero. Gli altri derby, a parte le occasioni in Coppa, si sono giocati in serie C, l’ultimo proprio due anni fa, come ricordato, mentre il precedente match coincide con una delle vittorie del Pescara, quella datata 10 febbraio 2008: era l’Ancona di Francesco Monaco, il Pescara era guidato da Franco Lerda.

Segnarono Cardinale e Sansovini per il Pescara nei minuti iniziali del primo tempo, e nella ripresa, proprio nel finale di gara, arrivò il gol di Mastronunzio, che firmò nella circostanza il nono centro stagionale.

g. p.