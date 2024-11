I risultati e il programma di oggi. Pisa ko a Carrara, poker Sassuolo alla Salernitana

Il Sassuolo batte 4-0 in casa la Salernitana (nella foto l’esultanza di Pierini dopo la prima segnatura ) e vola in testa alla classifica di Serie B superando il Pisa, battuto 1-0 in trasferta dalla Carrarese. Oggi le ultime quattro partite del fine settimana. Questo il quadro della quattordicesima giornata nel torneo cadetto.

RISULTATI: Cosenza-Modena 1-1 (giocata venerdì); Carrarese-Pisa 1-0, Catanzaro-Mantova 2-2, Cesena-Reggiana 1-1, Juve Stabia-Brescia 0-0, Sassuolo-Salernitana 4-0. Oggi ore 15 Bari-Cittadella, Cremonese-Frosinone, Spezia-Sudtirol; ore 17.15 Palermo-Sampdoria.

CLASSIFICA: Sassuolo 31, Pisa 30, Spezia 27, Cesena 22, Cremonese, Brescia, Juve Stabia 18, Bari, Palermo, Mantova 17, Catanzaro, Carrarese 16, Sampdoria, Cosenza, Modena, Reggiana 15, Sudtirol, Salernitana 13, Cittadella 12, Frosinone 10.