I tifosi della Vis a Legnago. Si è riacceso l’entusiasmo

La vittoria con l’Arezzo ha acceso gli entusiasmi. Saranno numerosi i tifosi che domenica seguiranno la squadra a Legnago, nella partita in programma alle 18,30, contro una squadra che deve ancora raccogliere punti dopo le prime due giornate di campionato. I biglietti si possono acquistare in prevendita sul circuito online www.vivaticket.it e nei punti vendita abilitati di tutto il territorio nazionale fino a domani alle 19. Il costo per il settore ospiti è di 10 euro più i diritti di prevendita e i botteghini di Legnago domenica per i tifosi della Vis rimarranno chiusi. I tagliandi si possono acquistare al Caffé Zongo in Piazzale Caduti del Lavoro 8, alla tabaccheria Binda in via Pertini 1927, al Trony Pesaro di Corso XI Settembre 310 e su www.vivaticket.it

Intanto la squadra prosegue la preparazione in vista di Legnago, confortata dalla vittoria con l’Arezzo: "Volevamo riscattarci subito dopo Sassari, e ci siamo riusciti bene", dice Peixoto che ha firmato il primo gol (foto) lunedì scorso con dedica ai suoi genitori: "E’ una rete per papà Francisco e mamma Elia che vivono in Portogallo", dice l’esterno, convinto che "quest’anno la Vis è una squadra molto forte e che può disputare un buon campionato". Peixoto è tornato a Pesaro dopo il ritiro con il Venezia in serie A, "una esperienza molto bella, ma sono tornato volentieri a Pesaro perché mi ero trovato benissimo". Tra Di Francesco a Stellone, ha la stima di due validi allenatori: "Validissimi, pur diversi, sono tutti e due fortissimi". Quanto alla sua posizione in campo, "importa poco, ciò che conta è la squadra che io voglio aiutare il più possibile a raggiungere i suoi obiettivi, certo giocando quante più partite".