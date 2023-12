I ’tre tenori’ a caccia della Champions. Oggi i sorteggi, rischio big per le italiane

Succede oggi e, attorno all’ora di pranzo avremo un quadro completo delle tre competizioni europee, Champions League in testa nella quale abbiamo tre squadre in corsa con i sorteggi che andranno in onda alle 12. A seguire conosceremo le avversarie di Roma e Milan (alle 13) che dovranno giocare un turno in più e cioè i playoff di Europa League. Infine sarà la volta di quella coppa che ha un feeling particolare col nostro pallone, la Conference League (Ore 14) vinta proprio dalla Roma e accarezzata lo scorso anno dalla Fiorentina. Naturalmente e al netto di entusiasmi da campanile, la Champions League è la grande protagonista del pallone europeo, scontato. Nell’urna di Nyon ci sono sedici squadre e cioè le prime otto classificate di ogni raggruppamento che godono del grado di testa di serie e le seconde otto che non hanno il vantaggio di esserlo.

A questo punto, il gioco dei sorteggi risulta abbastanza evidente con le teste di serie che saranno estratte contro chi non lo è, con due distinguo precisi e inviolabili: 1) Non può esserci sorteggio che metta di fronte due squadre provenienti da medesima Federazione. 2) I club che si sono già affrontati nel girone non possono farlo di nuovo in questi ottavi di finale.

Le otto teste di serie sono: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City, Barcellona. E giù qui una riflessione che è lo specchio dell’attuale Risiko del pallone: le teste di serie provengono da tre campionati dei ’Fab Five’: due inglesi due tedesche e ben quattro spagnole a riprova del fatto che la Liga sta recuperando sulla Premier League. Quanto possa farlo fino in fondo, lo vedremo (anche) con questa Champions League.

Le nostre squadre, non essendo teste di serie, possono incrociare qualsiasi club che invece lo sia, seguendo però le limitazioni di cui sopra e, allora, ecco quali sono i rischi e le migliori opzioni.

Inter. Affronterà una tra le otto teste di serie tranne la Real Sociedad. Le opzioni migliori – o forse è meglio dire le meno peggiori – sono rappresentate dal Borussia Dortmund che in Bundesliga sta accusando qualche difficoltà e, forse, dall’Atletico Madrid. Squadre comunque fortissime ma qui cè da evitare i giganti e cioè City, Bayern, Barcellona, Real e lo stesso Arsenal che è primo in classifica in Premier (anche se il Liverpool deve recuperare una partita) e lotta per vincere il titolo.

Napoli. Innanzitutto, Mazzarri. Uno che in Champions ai tempi del Napoli ha detto la sua in modo robusto. Qui possiamo definrre tre scale di valori. L’opzione migliore è la Real Sociedad, poi ci sono Atletico e Dortmund e infine le altre, escluso il Real già affrontato nel girone.

Lazio. Per la squadra di Sarri non c’è l’opzione Atletico Madrid. La squadra del Cholo, ex dello scudetto dell’era Cragnotti, la Lazio l’ha affrontata nel girone. Dunque, restano le altre sette e anche qui l’opzione migliore è il club allenato da Imanol Alguacil, la Real Sociedad. Poi, Borussia Dortmund, mentre tutte le altre sono da evitare, anche perchè favorite a vincere la Coppona. Quanto? Guardiamo cosa dicono i bookmaker. Siamo andati a guardare le quote di Goldbet e Snai e il grande favorito è il City a poco più di 3 volte la posta. Poi Bayern (5,50), Real (6,50) e Arsenal (7,50). Le nostre? Inter a 15, Napoli a 33 e Lazio a 100.