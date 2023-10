Igor Barbetti, donazione all’associazione per la lotta al cancro. Il presidente festeggia gli anni e aiuta l’Aelc

Il regalo speciale di Igor Barbetti. Il presidente del Padule ha voluto festeggiare i suoi 40 anni (a proposito, auguri!) con una mega festa, in un locale di Gubbio, alla presenza di amici, parenti, staff e giocatori del suo Padule. Serata di grande divertimento con gli immancabili fuochi d’artificio a chiudere la festa. Il messaggio del presidente era stato chiaro: "Ragazzi, non voglio regali, solo una donazione". E così è stato. La somma raccolta è stata devoluta, su volontà del presidente, all’Aelc, l’Associazione Eugubina per la Lotta contro il Cancro. Prima della sfida con la Marra di domenica scorsa, valida per la settima giornata del girone A di Promozione, gli altri dirigenti e i giocatori hanno consegnato al presidente Barbetti un assegno simbolico a suggellare il regalo… speciale fra gli applausi dei tifosi sugli spalti. Tutti insieme per una gran bella iniziativa che la società intende riproporre anche in altre vesti. Tutto bene, insomma, fuorché il risultato finale che ha visto il Padule soccombere per 2-1 ma, mai come stavolta, la vittoria è arrivata comunque… fuori dal campo.