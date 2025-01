Il baby useini. "Un onore vestire questa maglia»

Denis Useini dopo il derby per la prima volta davanti ai microfoni. La mezzala classe 2006 è stato costantemente nel gruppo prima squadra anche nella scorsa stagione, ma quest’anno ha finito per ritagliarsi con pazienza un ruolo di primo piano. E non ha mai sfigurato, disputando finora undici partite in biancorosso. "Prima penso alla squadra, poi alla mia prova – ha detto Useini –, ma mi sto trovando davvero bene con i compagni, che sono molto bravi, e questo mi aiuta a rendere meglio. Sono arrivato all’Ancona da piccolo, vestire la maglia della prima squadra è un grande onore, un orgoglio".