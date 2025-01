Il Bologna saluta:. Pobega per l’1-1 con lo Sporting

SPORTING1BOLOGNA1

SPORTING (4-2-3-1): Israel 6.5; Fresneda 5.5, Diomande 6, Inacio 5.5, Araujo 6; Hjulmand 6, Debast 5.5 (5’ st Simoes 6.5); Trincao 5 (42’ st Reis sv), Braganca 5.5 (17’ st Quenda 6.5), Catamo 5.5; Harder 7. In panchina: Kovacevic, Callai, St, Juste, Esgaio, Brito, Felicissimo, Couto, Nel, Moreira. Allenatore: Borges 6.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6.5; Holm 6 (1’ st Lykogiannis 5.5), Beukema 6.5 (1’ st Erlic 6), Casale 5.5, Miranda 6; Fabbian 6, Ferguson sv (10’ pt Moro 7); Ndoye 5.5, Pobega 7 (30’ st Odgaard 6), Iling-Junior 6 (34’ st Dallinga sv); Castro 5.5. In panchina: Skorupski, Bagnolini, Moro, Ravaglioli. Allenatore: Italiano 6.5.

ARBITRO: Bastien (Francia) 5.5.

RETI: 21’ pt Pobega, 32’ st Harder.

NOTE: serata piovosa, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Holm, Beukema, Debast, Iling, Lykogiannis, Simoes, Erlic, Hjulmand, Quenda. Angoli: 5-6. Recupero: 2’+1, 6’+1.

Sembrava fatta. Dopo la prima e clamorosa vittoria in Champions (la settimana scorsa contro il Borussia), il Bologna pareva averci pres gusto. E’ così che ieri sera sul campo dello Sporting Lisbona ha giocato alla grande per oltre un’ora. Alla rete del primo tempo di Pobega, ha risposto nella ripresa Harder, in campo al posto della stella Gyokeres, fuori per infortunio. Niente addio in bellezza, ma ragazzi di Italiano salutano la massima competizione, con un 1-1. Che vuol dire ottime prestazioni, ma tanta inesperienza, oltre che sfortuna. Ma sorpattutto tanta amarezza: iI rossoblù all’80’, sprecano pure in contropiede con Ndoye il possibile nuovo vantaggio.